550 میلیارد تومان به ایمنی و ترافیک راههای کشور تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در رودسر، قاسمی مدیرکل ایمنی و ترافیک وزارت راه و ترابری صبح شنبه در نشستی در چابکسر، اعلام کرد: این میزان اعتبار برای بهسازی، روکش راهها، رفع نقاط حادثه خیز، علائم خط کشی و روشنایی معابر کشور است.

وی عنوان کرد: از مجموع 550 میلیارد تومان اعتبار سال آینده 200 میلیارد تومان برای نقاط حادثه خیز، 100میلیارد تومان برای خط کشی و علائم راهها و 250 تومان برای روکش آسفالت راهها هزینه خواهد شد.

قاسمی افزود: امسال برای بخش راهداری و ایمنی از محل اعتبارات ملی 177 میلیارد تومان برای بهسازی و روکش راهها، 175 میلیارد تومان برای نقاط حادثه خیز، 70 میلیارد تومان برای خط کشی معابر،علائم و روشنایی راهها اختصاص یافته است.

مدیرکل ایمنی وزارت راه گفت: تا پایان سال 85 یک هزار و 921 کیلومتر روشنایی و امسال هم 552 کیلومترروشنایی در راههای کشور انجام شده است.

این مقام مسئول در وزارت راه بیان داشت: از 660 نقطه حادثه خیز کشور، 236 نقطه از محل اعتبارات امسال و سال 85 در حال انجام است.

قاسمی در ادامه از اجرای دو طرح جدید برای اولین باردر کشور خبر داد و افزود: با توجه به تجربیات جهانی طرح رامپل 3(شیارهای های لرزنده یا هشدار دهنده ) و طرح آشکار سازی نقاط پرحادثه خیز با استفاده از فسفری سبز رنگ در کشور در حال اجراست.