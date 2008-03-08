ترویج دموکراسی نباید دستاویزی برای حرکتهای امپریالیستی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر،"فرانسیس فوکویاما" استاد دانشکده مطالعات پیشرفته بین المللی دانشگاه جان هاپکینز و "دکتر مایکل مک فال" از "دانشگاه استنفورد" در مقاله مشترکی تحت عنوان "آیا باید دموکراسی را ارتقاء و یا تنزل داد؟"، که در نشریه "ماهنامه واشنگتن" منتشر کرده اند؛ابراز عقیده کرده اند : ترویج دموکراسی در خارج( از آمریکا)و به ویژه منطقه خاورمیانه، هدفی جهانی و روشی قدرتمند و مؤثر برای حکومت کردن است،زیرا زمینه ثبات را فراهم می نماید تا از ایمنی مردم و حمایت از آنها اطمینان حاصل شود، اما در عین حال این دو بر این باورند که ترویج دموکراسی نمی تواند دستاویزی برای جنگی صلیبی و امپریالیستی با هدف تاثیر بر ملتهای جهان و تحت نفوذ قرار دادن آنها باشد.



آنها در این مقاله تصریح می کنند :"جنگ این تفکر غلط را که تنها ابزار در دسترس آمریکا برای تغییرات، نیروی نظامی است، ثابت کرد، زیرا در حقیقت چنین استفاده ای، غیر معمول ترین و کم اثرترین راه برای ترویج و ارتقای دموکراسی در خارج است."

فوکویاما و مک فال ابراز عقیده کردند : با گوش کردن به نگرانی ها و دغدغه ها و احترام گذاشتن به عقاید مردم خاورمیانه، گرفتن موضعی سخت تر در برابر رژیمهای مستبد و دوست(آمریکا) در منطقه، و تاسیس و بهبود نهادهایی برای حمایت از صلح و توام با امنیت دموکراسی است که می توان دموکراسی را در آن منطقه ترغیب کرد.