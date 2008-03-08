گالو بازیگر اصلی فیلم جدید کوپولا شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد خاویر باردم اسپانیایی که به تازگی برای "پیرمردهای کشوری ندارند" ساخته برادران کوئن برنده اسکار شده به همراه ماریبل وردو و آلدن ارنریچ تازه‌وارد دیگر بازیگران "تترو" هستند که داستان جستجوی جوانی آرژانتینی را برای یافتن برادر بزرگتر خود روایت می‌کند.





فرانسیس فورد کوپولا

فیلمساز سرشناس آمریکایی درباره حضور گالو در "تترو" گفت: "برخلاف جنجال‌هایی که همیشه پیرامون وینسنت گالو را گرفته، او حضوری واقعی و زنده روی پرده دارد. او مشتاق، هوشمند و بسیار بامزه است. می‌دانم انتخاب گالو برای بازی در "تترو" باعث شگفتی خواهد شد، ولی شرط می‌بندم دیدن بازی او در این فیلم چشم‌های بسیاری را گرد می‌کند."

"تترو" کوپولا با بودجه‌ای 15 میلیون دلاری تولید می‌شود و انتظار می‌رود سال 2009 آماده نمایش شود. فیلمساز 67 ساله در 1971 برای فیلمنامه "پاتن" برای اولین بار برنده اسکار شد. او در 1973 برای فیلمنامه "پدرخوانده" یک اسکار دیگر گرفت و دو سال بعد با "پدرخوانده 2" اسکار بهترین فیلم، کارگردانی و فیلمنامه را برد.

"جوانی بدون جوانی" جدیدترین فیلم کوپولا پس از 10 سال برای نخستین‌بار در جشنواره فیلم رم نمایش داده شد. پیش از این گفته می‌شد باردم نقش اصلی "تترو" را بازی می‌کند که به این ترتیب گالو برای این نقش انتخاب شد. بازیگر / فیلمساز 47 ساله 35 فیلم در مقام بازیگر در کارنامه دارد و سال 2003 "خرگوش قهوه‌ای" را در بخش مسابقه جشنواره کن داشت.