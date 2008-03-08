  1. استانها
  2. کرمان
۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۴۳

16 هزار نهال بین طبیعت دوستان کرمان توزیع شد

کرمان - خبرگزاری مهر: کارشناس سازمان پارکها و فضای سبز شهر کرمان از توزیع 16 هزار اصله درخت به صورت رایگان در شهر کرمان خبر داد.

محمد شریفی در گفتگو با مهر اظهار داشت: این تعداد اصله درخت با هدف گسترش فرهنگ درختکاری در جامعه و در 4 منطقه شهر کرمان توسط شهرداری بین مردم علاقمند توزیع شد.

وی گفت: تاکنون برای حفظ محیط سبز شهر کرمان 10 هزار نهال در محلهای ورودی شهرهای گردشگری استان کرمان کاشته شده است.

شریفی خاطر نشان کرد: در ختان کاشته شده در کرمان به دلیل اقلیم خاص منطقه و نوع گیاهان مقاوم سرو خیابانی، کاج، زبان گنجشک، توت مجنون و عناب تلخ هستند.

برای ایجاد فرهنگ درختکاری در بین کودکان با هماهنگی های انجام شده 200 اصله درخت توسط 100 کودک در ابتدای جاده هفت باغ کرمان کاشته شد.


 

کد مطلب 651180

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها