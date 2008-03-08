16 هزار نهال بین طبیعت دوستان کرمان توزیع شد

محمد شریفی در گفتگو با مهر اظهار داشت: این تعداد اصله درخت با هدف گسترش فرهنگ درختکاری در جامعه و در 4 منطقه شهر کرمان توسط شهرداری بین مردم علاقمند توزیع شد.

وی گفت: تاکنون برای حفظ محیط سبز شهر کرمان 10 هزار نهال در محلهای ورودی شهرهای گردشگری استان کرمان کاشته شده است.

شریفی خاطر نشان کرد: در ختان کاشته شده در کرمان به دلیل اقلیم خاص منطقه و نوع گیاهان مقاوم سرو خیابانی، کاج، زبان گنجشک، توت مجنون و عناب تلخ هستند.

برای ایجاد فرهنگ درختکاری در بین کودکان با هماهنگی های انجام شده 200 اصله درخت توسط 100 کودک در ابتدای جاده هفت باغ کرمان کاشته شد.



