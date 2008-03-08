حسن عمیدی مدیر روابط عمومی تالار وحدت درباره تأخیر اجرای "رودکی" به خبرنگار مهر گفت: "این نمایش قرار بود از اوایل اسفند اجرا شود که به دلیل آماده نشدن دکور این اتفاق تا دوشنبه 20 اسفند به تاخیر افتاد. نشست خبری "رودکی" هم ساعت 11 روز دوشنبه با حضور کارگردان، نویسنده و دیگر عوامل نمایش در تالار وحدت برگزار می‌شود."

وی درباره تعداد اجراهای "رودکی، جادوگر واژگان سبز" توضیح داد: "این نمایش در سال 86 پنج اجرا خواهد داشت و به احتمال زیاد روز جمعه 24 اسفند آخرین اجرای آن است. از شانزدهم فروردین 87 اجرای "رودکی" از سر گرفته می‌شود و تا اواخر اردیبهشت نیز به کار خود ادامه می‌دهد."

در نمایش "رودکی، جادوگر واژگان سبز" که نوشته ایوب آقاخانی است و به زندگی رودکی پدر شعر پارسی می‌پردازد، بازیگرانی نظیر ایرج راد، عنایت بخشی، اصغر همت، امیر دژاکام، رسول نجفیان، آتش تقی‌پور، اردلان شجاع‌کاوه، حسین خانی‌بیک، الهام پاوه‌نژاد، افسانه ماهیان، علی گوهری، کرامت رودساز و علی بی‌غم بازی می‌کنند.