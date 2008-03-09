موزه منطقه ای فارس راه اندازی می شود

محمد رضا بذرگر در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با بیان اینکه احداث این موزه اقدامی موثر در نمایش و معرفی تاریخ و فرهنگ استان است، افزود: در حال حاضر اقدامات اولیه و کارهای مطالعاتی را اندازی این موزه صورت گرفته و امیدواریم با برآورد اعتبارات لازم و تامین آن در آینده ای نزدیک شاهد راه اندازی این موزه دراستان باشیم.

وی از راه اندازی این دسته از موزه های منطقه ای به عنوان یکی از اقدامات مناسب برای جذب گردشگر داخلی و خارجی یاد و عنوان کرد: این موزه ها می توانند موزه های کوچکتر را تحت سیطره خود قرار داده و در راستای معرفی گذشته تاریخی و میراثی منطقه خود موثر باشند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی فارس خاطرنشان کرد: یکی از سیاستهای ما در راه اندازی موزه منطقه ای فارس ایجاد بخشهای جنبی دیگر مانند بخش انتشارات است بدین ترتیب می توان علاوه بر نمایش اقلام موزه ای، میراث و تمدن فارس را بیش از گذشته به گردشگران خارجی معرفی کرد.

بذرگر استفاده از ظرفیت های موزه ای را یکی از راهکاری موثر در جذب گردشگر خارجی خواند و افزود: در این راستا در سطح استان فارس موزه مردم شناسی کازرون، باغ نشاط لار، موزه حمام وکیل و موزه پارس در نمایش اقلام تاریخی و توسعه گردشگری منطقه می توانند تاثیرگذار باشند.