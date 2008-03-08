آسمان تهران فردا صاف است

به گزارش خبرگزاری مهر ، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی ، آسمان استانهای آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام ، بوشهر چهار محال و بختیاری، خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کردستان،کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، همان و یزد فردا صاف است.

آسمان استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان صاف در طول روز همراه با وزش باد و همچنین هرمزگان صاف همراه با غبار محلی پیش بینی می شود.

نقشه های هواشناسی طی 24 ساعت آینده به دلیل نفوذ هوای سرد و مرطوب ، رشد ابر و گاهی بارش خفیف و پراکنده را برای سواحل جنوبی دریای خزر نشان می دهد و در بقیه نقاط کشور جوی پایدار و آسمانی صاف و آفتابی پیش بینی می شود.