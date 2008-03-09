فراگیر آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها!

پنجاه هزار تومان؟! من باید یک چهارم درآمد ماهیانه خودم را برای ثبت نام دانشگاه پیام نور هزینه کنم. تازه وقتی روزنامه ها را هم می خوانی مسئولان می گویند که هزینه ها را کم کرده ایم، مشکل کنکور حل شده، همه راحت می توانند وارد دانشگاه شوند.

فروزان فر داوطلب دیپلمه ای که برای ثبت نام در دوره های فراگیر به یکی از مناطق پستی آمده این مسئله را عنوان می کند و می گوید: اگر منظور مسئولان از حل شدن مشکل کنکور، پولی کردن دانشگاهها است، باور کنید دلمان برای پشت کنکور ماندن تنگ شده. حداقل این جوری هزینه ای به مخارج کمر شکن زندگیمان اضافه نمی شود.

جوان دیگری که خود را علی ریاضی معرفی می کند این صحبت ها را تائید می کند و ادامه می دهد: همیشه دانشگاه آزاد به بی انصافی و گرفتن هزینه های زیاد از دانشجوها متهم می شود اما الان به خوبی می بینیم که حداقل این دانشگاه بعد از پذیرش دانشجو "گران فروشی" می کند نه موقعی که هنوز دانشجو نشده ای.

"انگار دانشگاهها به جای آن که برای ارائه امکانات و پیشرفت علمی بیشتر با هم رقابت داشته باشند برای گرفتن شهریه بیشتر با هم رقابت می کنند. این وسط فقط خانواده ها و دانشجوها متضرر می شوند."

اما یکی دیگر از کسانی که در در حال شمارش پول است ظاهرا با پرداخت هزینه ثبت نام مشکلی ندارد در این رابطه می گوید: امروز هر جایی که شما می روید پول حرف اول را می زند و انجام هر کاری نیز بهایی دارد. درس خواندن هم بهای خاص خود را دارد.

خانم محمودی تاکید می کند : من هم یک کارمند ساده هستم اما ترجیح می دهم در شهر و کنار خانواده خودم باشم و هزینه پرداخت کنم تا اینکه به شهری دور افتاده بروم و چند سال مشکلات مختلف را تحمل کنم.

کلاسهای آموزشی دوره های فراگیر نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که باعث سردرگمی برخی از داوطلبان ثبت نام در دوره های فراگیر شده و بیشتر این افراد به آن اشاره می کنند.

یکی از این افراد می گوید: سال گذشته در یکی از کلاسهای آموزشی ثبت نام کردم که به صورت تضمینی واحدهای فراگیر را آموزش می داد اما بعد از آن که در آزمون دانشگاه قبول نشدم آنها گفتند که مسئولیتی قبول نمی کنند.

وی ادامه می دهد: امسال دوباره می خواهم در دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور شرکت کنم اما مردد هستم تا کدام کلاس آموزشی را انتخاب کنم. همه آنها مدعی هستند که از وزارت علوم مجوز دارند و مدارک معتبری را هم ارائه می کنند اما از طرف دیگر دانشگاه و وزارت علوم اعلام کرده اند که هیچ کدام از این کلاس ها معتبر نیستند. وزارت علوم نیز موسسه ای را معرفی نمی کند که ما با خیال راحت آن را انتخاب کنیم.

در حال گفتگو با چند نفر از داوطلبان، ناگهان فردی به جمع اضافه می شود و با چهره ای برافروخته فریاد می زند که آقای خبرنگار بنویس داوطلبان کاردانش را ثبت نام نمی کنند. پس من باید چه کار کنم تا بتوانم دانشجو شوم. تمام دوستان من سال قبل ثبت نام کردند و قبول شدند اما امسال می گویند کار و دانشی ها نمی توانند ثبت نام کنند. چرا هر روز یک قانون؟!

از قائم مقام دانشگاه پیام نور در خصوص مشکلات داوطلبان ورود به دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور سوال کردم و وی با توضیح برخی از این مشکلات گفت: هزینه ثبت نام دانشگاه پیام نور در دوره های فراگیر تنها 5 هزار تومان است و 45 هزار تومان بقیه هزینه اخذ واحد است.

ابوالحسنی ادامه می دهد: این هزینه کمترین هزینه ثبت نام در میان تمامی دانشگاههای غیرانتفاعی است و حتی نسبت به هزینه ثبت نام سال گذشته دانشگاه پیام نور نیز کاهش داشته است.

وی در خصوص کلاسهای آموزشی نیز می گوید: تا چند روز آینده برای حل مشکل داوطلبان دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور موسساتی که به تأیید وزارت علوم برسند و بتوانند مجوز آموزش را اخذ کنند معرفی می شود تا امکان سودجویی برخی از افراد گرفته شود.

قائم مقام دانشگاه پیام نور تأکید می کند: امسال داوطلبان باید دارای مدرک پیش دانشگاهی باشند تا بتوانند در دوره های فراگیر ثبت نام کنند. با توجه به این که سال گذشته از افرادی که دارای مدرک پیش دانشگاهی نبودند هم ثبت نام می شد، این شائبه برای برخی از افراد به وجود آمده که می توانند امسال هم با مدرک دیپلم ثبت نام کنند.

ابوالحسنی ادامه می دهد : امسال تنها افرادی می توانند در دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور ثبت نام کنند که تا تاریخ 31 شهریور سال 87 مدرک دوره پیش دانشگاهی خود را دریافت کنند.

انتقاد یکی از داوطلبان در خصوص این که هیچ جا مدرک دانشگاه پیام نور را قبول ندارند را به قائم مقام دانشگاه پیام نور انتقال دادم. وی می گوید: این دیگر خیلی بی انصافی است. اگر سری به پذیرفته شدگان مقاطع بالاتر بزنید خواهید دید که بسیاری از آنها فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور هستند و این مهمترین ملاک و شاخص برای ارزش کیفی مدرک آنها است.

وی می گوید: جامع بودن آزمونهای دانشگاه پیام نور باعث شده تا امکان هر گونه تقلب و تبانی گرفته شود و تنها داشته های دانشجویان ملاک مناسبی برای قبولی این افراد باشد.

در آخر هم پای درد و دل یکی از مسئولان دفتر پستی نشستم. او که خواست آقای ناصری صدایش کنم، می گفت : خواهش می کنیم به داوطلبان بگوئید که مسئولان ثبت نام در پست سودی از ثبت نامها نمی برند و تنها انجام کاراضافی است که برای آنها می ماند.

وی ادامه می دهد: بارها شده است که وقتی داوطلبی از ثبت نام خود منصرف می شود، طلب استرداد وجه خود را از ما می کند در حالی که ما به هیچ وجه این امکان را نداریم. همچنین برخی از داوطلبان مشکلاتی که در ثبت نام دارند را به گردن پست می اندازند.

از دفتر پست خارج می شوم. هنوز صدای جوان معترض می آید. هزینه را پرداخت کرده اما هنوز هم آن را ناعادلانه می داند. توجهم به جوانی جلب می شود که کارت تبلیغاتی توزیع می کند. او کنار درب ورودی ایستاده و فریاد می زند "دوره های فراگیر، آموزشگاه ...، با مجوز رسمی از وزارت علوم". کمی آن طرف تر کارمند ساده (!) بی توجه به قبض جریمه پشت شیشه ماشین شخصی اش از اداره پست دور می شود. انگار راست می گفت که ماندن در کنار خانواده و پرداخت شهریه به هر سختی دیگری ارجح تر است.