منشاء سلولهای بنیادی جنینی خون ساز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس موفق شدند راز یک معمای طولانی را در خصوص اینکه منشاء سلولهای بنیادی خون ساز در کجا واقع شده است، حل کنند.

این دانشمندان که نتایج یافته های خود را در مجله Cell Stem Cell منتشر کرده اند، کشف کردند که منشاء اولین سلولهای خون ساز جنین که تمام سلولهای خون را می سازند در جفت است و این سلولها در همانجا توسعه می یابند.

در این خصوص "هانا میکولا" سرپرست این تیم تحقیقاتی توضیح داد: "این کشف امکان بازسازی ریزمحیطهای جنینی لازم در توسعه سلولهای جنینی خون ساز را فراهم می کند. در حقیقت می توان با کمک نتایج این کشف، سلولهای بنیادی خون ساز جنینی را در محیطهای آزمایشگاهی برای استفاده درمانی سرطان خون و کم خونی داسی شکل کشت داد."

این دانشمند افزود: "تاکنون منشاء تولید این سلولها به صورت یک راز باقی مانده بود. در حقیقت این اولین بار است که می توانیم با اطمینان بگوییم سلولهای بینادی خون ساز در جفت ساخته می شوند."

این دانشمندان با بررسی حیوانات آزمایشگاهی نشان دادند که دو ریزمحیط برای تولید سلولهای بنیادی خون ساز وجود دارند، اولی جفت است که این سلولها را تولید می کند و محیط دوم "لابیرنت عروقی جفت" است که سلولهای بنیادی برای توسعه و رشد به آنجا می روند. لابیرنت منطقه ای است که در آن تبادل اکسیژن و مواد غذایی میان مادر و جنین انجام می شود.