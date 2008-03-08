به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب شامل سه داستان "سوخته"، "گوش میمون" و "کوتاه ترین داستانی که تا به حال نوشته شده" است.

در بخشی از داستان گوش میمون می خوانیم: "دومین غرش رعد بلند شد. در همان زمان ابرها گسترش یافتند و رگبار بارید. باران بر سقف کوبید و با چنان قدرتی روی پنجره ها ریخت که شیشه ها در قاب شکست. باد شدیدتر شد. درختهای کنار گرین لین خم شدند و به خود پیچیدند. بعد وقتی تمام شاخه ها کنده شدند و روی خیابان ریختند درختها دیوانه وار به لرزه درآمدند..."

گیتا گرکانی و نشر کاروان پیشتر کتابهای "دو صفر هیچ"، "مدرسه شوم"، "اتوبوس شب رو"، "کلبه نحس"، "دوربین قاتل"، "ترس" و "ژانوس ستاره آرزو" را از این نویسنده انگلیسی ترجمه و منتشر کرده اند.

این کتاب در 62 صفحه، شمارگان دو هزار نسخه و با بهای 1500 تومان توسط نشر کاروان به پیشخوان آمده است.

آنتونی هوروویتس متولد 1955 نویسنده و فیلمنامه‌نویس تلویزیونی بریتانیایی است و غالبا برای کودکان و نوجوانان و در سه ژانر فانتزی و وحشت و جاسوسی می‌نویسد. او یکی از محبوب‌ترین نویسندگان کودک و نوجوان دنیاست و در رأی‌گیری‌هایی که میان خوانندگان کتاب‌هایش انجام می‌گیرد معمولاً‌ در بالاترین رتبه‌ها جای دارد.

کتاب‌های او سرشار از هیجان و ترس و اضطراب است. مشهورترین آثار هوروویتس مجموعه‌ "الکس رایدر" داستان پسری را بازگو می‌کند که ناخواسته به دنیای جاسوسی برای سازمان جاسوسی بریتانیا کشیده می‌شود و خطرات بسیاری را از سر می‌گذراند.