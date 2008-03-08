ماموریت ویژه سمیر جعجع در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه تلویزیونی شبکه المنار لبنان، محافل نزدیک به سمیر جعجع درباره این سفر ادعا کردند: سفر جعجع در راستای تحرک گسترده نیروهای مسیحی 14 مارس به طور عام و نیروهای لبنان به طور خاص و با هدف احیای نقش مسیحیان در تحرکات بین المللی که پس از دخالت سوریه در لبنان از سال 1990 تا کنون لغو شده، صورت گرفته است.

سفرجعجع به واشنگتن در حالی انجام می شود که برخی سران 14 مارس از جمله سعد الحریری رئیس فراکسیون المستقبل و امین الجمیل رهبر حزب کتائب نیز اخیرا به عربستان سعودی سفر کرده اند.

نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری تاکنون 15 بار به تعویق افتاده است و نشست بعدی قرار است 11 مارس(21اسفند) برگزار شود.