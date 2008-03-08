به گزارش خبرنگار مهر، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه به منظور ارزیابی روند طی شده و چشم انداز دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران در پرتو گزارش اخیر محمد البرادعی درباره فعالیت های هسته ای کشورمان، همایشی بین المللی را با عنوان " برنامه و فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران: مدالیته همکاری با آژانس" فردا یکشنبه 19 اسفندماه با حضور اندیشمندان، حقوقدانان و مقامات سیاسی و بین المللی برگزار خواهد کرد.

سخنران افتتاحیه این همایش، منوچهر متکی وزیر امور خارجه است.

دفتر مطالعات وزارت خارجه از تمامی اندیشمندان، اساتید، محققان، پژوهشگران و خبرنگاران پیگیر مسائل هسته ای برای شرکت در این مراسم دعوت کرده است.

همایش بین المللی "برنامه و فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران: مدالیته همکاری با آژانس" قرار بود چهارشنبه 15 اسفند ماه برگزار شود که به فردا 19 اسفند موکول شد.