۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۵۴

با حضور منوچهر متکی؛

همایش "بررسی مدالیته همکاری ایران با آژانس" فردا برگزار می‌شود

دفتر مطالعات وزارت امور خارجه فردا در همایشی"مدالیته همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی" را بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه به منظور ارزیابی روند طی شده و چشم انداز دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران در پرتو گزارش اخیر محمد البرادعی درباره فعالیت های هسته ای کشورمان، همایشی بین المللی را با عنوان " برنامه و فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران: مدالیته همکاری با آژانس" فردا یکشنبه 19 اسفندماه با حضور اندیشمندان، حقوقدانان و مقامات سیاسی و بین المللی برگزار خواهد کرد.

سخنران افتتاحیه این همایش، منوچهر متکی وزیر امور خارجه است. 

دفتر مطالعات وزارت خارجه از تمامی اندیشمندان، اساتید، محققان، پژوهشگران و خبرنگاران پیگیر مسائل هسته ای برای شرکت در این مراسم دعوت کرده است.

همایش بین المللی "برنامه و فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران: مدالیته همکاری با آژانس" قرار بود چهارشنبه 15 اسفند ماه برگزار شود که به فردا 19 اسفند موکول شد.

