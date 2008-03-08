کمیته رسیدگی به تخلفات با متخلفان انتخاباتی برخورد می کند

اسماعیلی در گفتگو با مهر اظهار داشت: کاندیداهای انتخاباتی نامزدهای هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی باید با رعایت دقیق قانون در زمینه تبلیغات در ایجاد جو سالم انتخاباتی و حضور گسترده مردم در انتخابات نقش مثبت داشته باشند.

اسماعیلی گفت: با شروع تبلیغات نامزدهای مجلس کمیته حقوقی و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در فرمانداری کرمان آغاز به کار کرده و در حال فعالیت است و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد کرد.

وی تصریح کرد: بر اساس ماده 66 قانون تبلیغات انتخابات مجلس هشتم در خصوص توزیع هدایای نقدی این مسئله نوعی خرید و فروش رای به شمار می رود و بر طبق این قانون انجام یا عدم انجام هر گونه اقدامی که موجب مخدوش کردن آراء شود تخلف محسوب می‌شود و پیگرد قانونی دارد.

فرماندار کرمان خاطر نشان کرد: در صورتیکه گزارش مکتوب به کمیته حقوقی و قضایی برسد که نشان از تخلفات غیر قانونی همچون پرداخت پول در زمان تبلیغات یا قبل از آن باشد از سوی دستگاههای قضایی موضوع پیگیری می‌شود.

وی یادآور شد: هم اکنون سه تیم گشت زنی از سوی کمیته حقوقی و رسیدگی به تخلفات انتخابات در شهر کرمان فعال هستند و تخلفات انتخاباتی را بررسی و گزارش می کنند.

وی گفت: طبق آمار موجود در حوزه انتخابیه شهرستان کرمان و راور کرمان و راور ‪ ۴۷۲‬هزار و ‪ ۳۸۸‬نفر واجد شرایط رای دادن هستند.