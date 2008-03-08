به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه ساعت 17 روز دوشنبه 20 اسفند در مرکز هنر پژوهی نقش جهان واقع در خیابان ولی عصر، ضلع جنوبی پارک ساعی، جنب شهر کتاب، شماره 1101 برگزار می شود.

در شب ژان روش، علی بلوکباشی، ناصر فکوهی، محمد تهامی نژاد، علی دهباشی، مهرداد اسکویی و پیروز کلانتری درباره موضوعاتی چون مردم شناسی، سینماگر و سینمای مردم نگار، تناقض روش در سینمای مستند، رفتارشناسی فرهنگی در فیلمهای خبری، ژان روش و سینمای مستند مدرن سخن خواهند گفت.

ژان روش فیلمساز، انسان شناس و داستان نویس فرانسوی 120 فیلم ساخت و چندین کتاب در زمینه های انسان شناسی و فیلم تألیف کرد.

وی در سن 86 سالگی در سال 2004 در آفریقا طی یک تصادف رانندگی کشته شد. آثار درخشان او یکی از منابع درجه اول در حوزه مردم شناسی به شمار می رود.