گلزنی های معدنچی ادامه دارد / شکست سنگین الشباب برابر الاهلی

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقات این هفته که شب گذشته برگزار شد تیم فوتبال الشعب با درخشش مهاجم ایرانی خود برابر النصر به تساوی 2 بر2 دست یافت. در این دیدار ابتدا تیم الشعب با گلهای مهرزاد معدنچی در دقایق 10 و 54( پنالتی ) دو بار از حریف خود پیش افتاد اما تیم النصر هر دو بار موفق با جبران گل خورده شد و در دقایق 45 توسط آیداهور و دقیقه 58 توسط رناتو توانست به گل برسد.

در دیگر دیدار هفته چهاردهم، تیم فوتبال الشباب با چهار گل مغلوب الاهلی شد. در این دیدار تیم الاهلی که میلاد میداودی را در اختیار دارد با گلهای اسماعیل الحمدی ( دقیقه 11) ، فیصل خلیل( دقیقه 45 ) ، مارکو سانتوز ( دقیقه 64) و احمد خلیل( دقیقه 68 ) برابر تیم الشباب که سه بازیکن ایرانی ( اولادی ، کاظمیان و مبعلی) را در اختیار دارد به برتری رسید.

در دیگر دیدار این هفته تیم فوتبال الجزیره موفق شد با نتیجه 3 برصفر تیم حتا را شکست دهد. سالطان المنحالی در دقیقه 3 و صالح عبدالله در دقایق 59 و 67 گلهای تیم فوتبال الجزیره را وارد دروازه حتا کردند.

در پایان این دیدارها تیم فوتبال الشباب با 28 امتیاز همچنان در صدر جدول قرار دارد و تیم های الجزیره با 27 و الشعب با 26 امتیاز در رده های دوم وسوم جای گرفته اند.