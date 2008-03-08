قیمت جهانی طلا؛ 963 دلار / قیمت انواع سکه تا 15 هزار تومان کاهش یافت

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر در تشریح آخرین وضعیت قیمت طلا در بازارهای جهانی گفت: هفته گذشته قیمت هر اونس طلای در بازارهای جهانی از 974 دلار آغاز شد و به مرز هزار دلار رسید.

نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر افزود: اما مجددا از جمعه قیمت جهانی طلا کاهش یافت و در هر اونس به 963 دلار رسید که 11 دلار نسبت به هفته گذشته کاهش نشان می دهد.

وی با اشاره به جو روانی کاذب ناشی از افزایش قیمت جهانی طلا که برای قیمت سکه در بازار داخلی ایجاد شده بود، تصریح کرد: همچنین شایعاتی مبنی عدم فروش سکه در بانک کارگشایی نیز باعث تشدید قیمت انواع سکه در بازار و بالارفتن قیمت آن به طور بی سابقه ای شد.

به گفته کشتی آرای، اقدام بانک مرکزی و بانک کارگشایی و صدور اطلاعیه برای توزیع سکه، قیمت آن در هر سکه را تا 15 هزار تومان کاهش داد و قیمت انواع سکه داخلی با توجه به قیمت جهانی آن به مرز تعادل رسیده است.

وی با اشاره به دو روز تعطیلی بازار جهانی، اظهارداشت: با توجه به کاهش قیمت جهانی طلا، قیمتهای جدیدی بر بازار سکه داخلی حاکم خواهد شد.

نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار را 228 هزار تومان، قیمت هر قطعه سکه نیم بهار آزادی را 115 هزار تومان و قیمت هر قطعه ربع سکه بهار آزادی را 69 هزارو 500 تومان اعلام کرد.

وی در مورد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار، گفت: قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید تابع قیمت بازار است و قیمت گذاری برای آن انجام نمی شود و مبنای قیمت گذاری دولتی نیز سکه طرح جدید است.

کشتی آرای همچنین قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار را 21 هزارو 800 تومان اعلام و پیش بینی کرد: با توجه به افزایش حراج سکه ها، تقاضای بازار برای خرید سکه برآورده شده و قیمت انواع سکه بازار داخلی همپای قیمتهای جهانی خواهد شد.

وی در پاسخ به این سئوال که وجود دلالان بازار و خرید سکه در بانک کارگشایی توسط آنها چه تاثیری در بازار گذاشته است، اظهارداشت: همواره عده ای در بازارها سوء استفاده می کنند، اما اقدام بانک مرکزی نیز در جهت حذف دلالان و مراجعه خریداران واقعی و دریافت سکه توسط آنها بوده است.

نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر بر حل مشکل بازار سکه تا 8 روز آینده تاکید کرد و گفت: با برآورده شدن نیاز شب عید، قیمت طلا و سکه بازار داخلی مطابق با قیمتهای جهانی خواهد شد.