نوغلامان حسینی در جماران تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد در این مراسم مجید سرسنگی قائم مقام سازمان با اشاره به برگزاری تجلیل از پیرغلامان اباعبدالله (ع) گفت: "در راستای فرهنگسازی حسینی و عاشورایی قدم دیگری برداشته شد که از نوغلامان و نوجوانان علاقمند به فرهنگ کربلا تقدیر شود."

وی با تجلیل از نوغلامان که در ابتدای عمر فرهنگ عاشورایی را انتخاب کرده‌اند، یادآور شد: "در شرایطی هستیم که از سویی انسان‌ها تمایل و اشتیاقشان برای پرداختن به دین افزایش یافته و مردم جهان در کشورهای مختلف به مناسک و آئین‌های دینی روی آورده‌اند و از سویی دشمنان اسلام که منافع خودشان را در پنهان کردن درخشش دین می‌بینند سعی می‌کنند دین را سرکوب کنند."

سرسنگی تصریح کرد: "وظیفه نوغلامان اباعبدالله (ع) و وامداران فرهنگ عاشورا این است که در مقابل دشمنان پرچم دین را به اهتزاز درآورند و به ترویج فرهنگ دینی و اسلامی بپردازند. نوغلامان الگویی مناسب برای دیگر نوجوانان هستند و کسی که الگو قرار می‌گیرد باید در رفتار و کردار و گفتار خود نیز فرهنگ دینی را به گونه‌ای رعایت کند که شان حسینی حفظ و ترویج یابد."

در ادامه مراسم رفیعا مسئول ارتباطات فرهنگی دفتر مقام معظم رهبری در سخنانی بر زحمت کشیدن در عرصه مداحی تاکید کرد و اصل مهم این وظیفه را محتوای مناسب برشمرد. وی از آموزش و پرورش خواست رشته تخصصی با عنوان ادبیات آئینی ایجاد و در آن علاوه بر آموزش دروس دیگر، مداحی هم آموزش داده شود.

در پایان مراسم 9 تن از نوغلامان حسینی مورد تجلیل قرار گرفتند و کمک هزینه سفر به مشهد مقدس به آنان تعلق گرفت.