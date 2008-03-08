به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات که در دو مرحله برگزار می‌شود، در بخش مقدماتی به منظور شناخت نفرات برتر کشور انجام خواهد شد.

این دوره از مسابقات در 10 مرکز بازی‌های کامپیوتری در 7 شهر کشور شامل: تهران، مشهد، کرج، همدان، اراک، قم و گرگان برگزار می‌شود.

محدودیت حضور و تعداد برای شرکت‌ کنندگان وجود ندارد و هر تعداد بازیکن می‌توانند در این دوره به رقابت بپردازند.

بر اساس این گزارش، شرکت‌کنندگان در این دوره از مسابقات پس از رقابت در مراکز محل ثبت‌نام به رقابت خواهند پرداخت.

برگزیدگان این دوره شامل: 64 بازیکن در بازی Warcraft III، 128 بازیکن در بازی Trackmania Nations، 128 بازیکن در بازی pro Evolution Soccer 08 و 16 تیم 5 نفره در بازی Dota All Stars می‌باشند که برای کسب مقام قهرمانی در تهران به رقابت خواهند پرداخت.

جام جهانی بازیهای کامپیوتری برای اولین بار در سال 2003 میلادی برگزار شد. شرکت مادیران به عنوان نماینده انحصاری ESWC در ایران، از سال 2004 میلادی مسابقات مقدماتی را در کشور برگزار کرده و پس از مشخص نمودن نفرات برتر، مقدمات جام جهانی بازی‌های کامپیوتری 2008 را در فروردین و اردیبهشت ماه سال 1387 برگزار نماید.

در مسابقات مقدماتی ESWC 2007 ایران که اسفند ماه سال گذشته برگزار گردید 1101 نفر شرکت کننده در سراسر کشور با هم به رقابت پرداختند و نفرات برتر مسابقات با حمایت گروه مادیران به کشور فرانسه اعزام شدند تا با قهرمانان دیگر کشورهای جهان به رقابت بپردازند.

در مسابقات نهایی ESWC 2007 فرانسه بیش از 750 نفر شرکت کننده از 51 کشور جهان در فرانسه گرد هم آمدند و با هم به رقابت پرداختند و مهارت و توان خود را در بازی‌های مختلف به نمایش گذاشتند. این مسابقات از ابتدای برگزاری با استقبال گسترده علاقمندان بازی‌های کامپیوتری سراسر جهان مواجه شده است به طوری که در مسابقات سال گذشته بیش از 35000 تماشاچی مستقیما در سالن‌های اختصاصی، روند مسابقات را دنبال نمودند و بیش از 500 ساعت گزارش و خبر مستقیم از 22 شبکه مختلف تلویزیونی سراسر جهان مسابقات را پوشش خبری دادند.

همچنین در سال‌های گذشته، بیش از 1200 مقاله مختلف در رابطه با ESWC منتشر شده است. در زمان برگزاری مسابقات نهایی سال گذشته بیش از 000/000/6 تقاضای جستجو عبارت ESWC در موتور جستجوی گوگل ثبت شده است.ESWC بزرگترین و پر طرفدارترین مسابقه ورزش‌ها الکترونیکی دنیاست.