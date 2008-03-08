۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۵۲

ادامه تحرکات استقلال طلبانه در استان "شین جیانگ "چین

درحالی که دولت چین بر سرکوب استقلال طلبان در استان شین جیانگ این کشور تاکید دارد ؛استقلال طلبان از ادامه مقاومت برای کسب استقلال کامل از این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه درحالی که دولت چین بر افزایش فشارها برای سرکوب استان غربی" شین جیانگ" که خواهان استقلال از چین شده است، تاکید دارد؛ رئیس دولت خودمختاراین منطقه ازمقاومت در برابر دولت چین خبر داد.

"نور بکری" رئیس این استان مسلمان نشین چین تاکید کرد: ما هوشیارانه درمقابل کسانی که بخواهند به توسعه و ثبات شین جیانگ آسیب بزنند خواهیم ایستاد.

استان شین جیانگ، یک- ششم وسعت چین و 20 میلیون جمعیت دارد؛ بیشتر مردم این منطقه "اویغور"های مسلمان هستند وسالهاست برای استقلال از دولت چین مبارزه می کنند.

کد مطلب 651220

