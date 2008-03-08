اصفهان قهرمان مسابقات دارت جانبازان و معلولان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات برای اولین بار با حضور 16 استان کشور در سالن ورزشی مخابرات تهران و طی دو روز برگزار شد که در نهایت تیم استان اصفهان به مقام قهرمانی رسید. تهران دوم و گیلان در مکان سوم ایستاد. کاپ اخلاق این دیدارها به تیم فارس اهدا شد. همچنین کمیته فنی از دو تیم قم و قزوین نیز به دلیل هماهنگی و پیشرفت در این رشته به عنوان تیم های شاخص یاد کرد.

در بخش انفرادی این دیدارها که در دو بخش نشسته و ایستاده برگزار شد نفرات زیر به مقام های اول تا سوم دست یافتند. در بخش جانبازان و معلولین نشسته شرکت کنندگان به دلیل شرایط متفاوت در سه بخش مسابقه دادند.

گروه نشسته - جانبازان قطع نخاع کمری : مهدی زمانی از تهران، ابوالمجید اصفهان از قم، قنبر پریچی از مازندران و رحیم حق شناس از اصفهان

گروه نشسته - قطع دو پا: سید محمد میر شفیعی از تهران، علی امینی از اصفهان، مهران کشاورز از تهران و محمدرضا لطفی از گلستان

گروه نشسته - جانبازان قطع نخاع گردنی: مجید پرند از تهران، مهران وصلتی از تهران، کاظم مقدسی از تهران

گروه دوم جانبازان ایستاده: محمدرضا مهدی پور از گیلان، محمود نور شرق از اصفهان، اسماعیل دلشاد از فارس و حجت الله خدابخشی از چهار محال و بختیاری

در مراسم اختتامیه این دیدارها مسعود ظهوری رئیس انجمن دارت ایران، رهنما معاون تربیت بدنی بنیاد شهید و امور ایثارگران و فتیحی مسئول تربیت بدنی ایثارگران تهران حضور داشتند که کاپ و مدال قهرمانان را اهدا کردند.