۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۴۹

تکرار/

رئیس جمهور آزادراه خلیج فارس را افتتاح کرد

رئیس جمهوری اسلامی ایران پنج شنبه گذشته آزاد راه خلیج فارس محور ارتباطی اهواز به بندر امام را افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، ساخت این آزاد راه از سال 82 آغاز شد و در زمان مقرر با 120 میلیارد تومان هزینه به پایان رسید .

با بهره برداری از آزاد راه خلیج فارس مسافت اهواز به بندر امام خمینی از 150 کیلومتر به 90 کیلومتر کاهش یافت. مدیر عامل پروژه آزادراه اهواز – بندرامام موسوم به خلیج فارس در مراسم بهره برداری از این محور گفت:بابهره برداری از آزاد‌راه خلیج فارس به طول 100 کیلومتر، مسیر اهواز- بندرامام، 60 کیلومتر کوتاهتر شد.

عباس آریایی پور عرض کلی آزاد‌راه را 60/42 متر و مجموع دهانه ها و روگذرهای احداث شده بر آن را 1900 مترعنوان کرد و افزود: در مدت ساخت آزاد‌راه دو هزار نفر به طور مستقیم و در دوره بهره‌برداری و پشتیبانی از پروژه 10 هزار نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به کار بودند.

وی تصریح کرد:پیش‌بینی می‌شود در سال اول بهره‌برداری از آزادراه خلیج فارس روزانه هفت هزار و 200 دستگاه وسیله نقلیه در این مسیر تردد کنند که با توجه به کوتاه شدن مسیر، 11 میلیون لیتر بنزین و 33 میلیون لیتر گازوئیل به ارزش بالغ بر 20 میلیون دلار برای کشور صرفه جویی ارزی داشته باشد.

آریایی پور افزود: همچنین پیش‌بینی می‌شود این صرفه جویی ارزی با رشد چهار درصد در هر سال ادامه یابد. بر اساس این گزارش، عملیات اجرایی پروژه ملی آزاد‌راه اهواز- بندر امام معروف به خلیج فارس از آذر ماه 1381 توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و با حمایت‌های شرکت‌های حمل و نقل کالا و سرمایه گذاریی 120 میلیارد تومانی وزارت راه و ترابری و بنیاد مسکن آغاز شد و امروز ر سما به بهره‌برداری رسید.

رییس جمهوری پنجشنبه برای افتتاح چند طرح در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و آزاد راه اهواز - ماهشهر وارد استان خوزستان شده است.

