رئیس جمهور آزادراه خلیج فارس را افتتاح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، ساخت این آزاد راه از سال 82 آغاز شد و در زمان مقرر با 120 میلیارد تومان هزینه به پایان رسید .

با بهره برداری از آزاد راه خلیج فارس مسافت اهواز به بندر امام خمینی از 150 کیلومتر به 90 کیلومتر کاهش یافت. مدیر عامل پروژه آزادراه اهواز – بندرامام موسوم به خلیج فارس در مراسم بهره برداری از این محور گفت:بابهره برداری از آزاد‌راه خلیج فارس به طول 100 کیلومتر، مسیر اهواز- بندرامام، 60 کیلومتر کوتاهتر شد.

عباس آریایی پور عرض کلی آزاد‌راه را 60/42 متر و مجموع دهانه ها و روگذرهای احداث شده بر آن را 1900 مترعنوان کرد و افزود: در مدت ساخت آزاد‌راه دو هزار نفر به طور مستقیم و در دوره بهره‌برداری و پشتیبانی از پروژه 10 هزار نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به کار بودند.

وی تصریح کرد:پیش‌بینی می‌شود در سال اول بهره‌برداری از آزادراه خلیج فارس روزانه هفت هزار و 200 دستگاه وسیله نقلیه در این مسیر تردد کنند که با توجه به کوتاه شدن مسیر، 11 میلیون لیتر بنزین و 33 میلیون لیتر گازوئیل به ارزش بالغ بر 20 میلیون دلار برای کشور صرفه جویی ارزی داشته باشد.

آریایی پور افزود: همچنین پیش‌بینی می‌شود این صرفه جویی ارزی با رشد چهار درصد در هر سال ادامه یابد. بر اساس این گزارش، عملیات اجرایی پروژه ملی آزاد‌راه اهواز- بندر امام معروف به خلیج فارس از آذر ماه 1381 توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و با حمایت‌های شرکت‌های حمل و نقل کالا و سرمایه گذاریی 120 میلیارد تومانی وزارت راه و ترابری و بنیاد مسکن آغاز شد و امروز ر سما به بهره‌برداری رسید.

رییس جمهوری پنجشنبه برای افتتاح چند طرح در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و آزاد راه اهواز - ماهشهر وارد استان خوزستان شده است.