70 درصد بودجه دهیاریهای لرستان اختصاص داده شده است

منوچهر فراقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد افزود: تاکنون اعتباری معادل 39 هزار و 560 میلیون ریال از مجموع اعتبارات دهیاریهای لرستان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات دهیاریها از سه منبع تامین می شود، اظهار داشت: از محل تبصره 1 ماده 6 موسوم به قانون تجمیع عوارض سوخت، سیگار و شماره گذاری خودرو به مبلغ 16 هزار و 240 میلیون ریال به دهیاری های استان اختصاص داده شده است .

معاون امور عمرانی استانداری لرستان افزود: همچنین از محل اعتبارات تبصره 3 ماده 2 موسوم به قانون تجمیع عوارض 12 در هزار حقوق گمرکی اعتباری معادل 37 هزار و 220 میلیون ریال اختصاص داده شده است.

فراقی در پایان با اشاره به اینکه از محل ردیف 503958 برای کمک به بهسازی منظر روستایی مبلغ هزار و 380 میلیون ریال تخصیص داده شده است، عنوان داشت: در مجموع بیش از 54 هزار و 840 میلیون ریال در زمینه های کمک به خدمات عمومی و زیربنایی روستاها، کمک به بودجه دهیاریها، تجهیزدهیاری های جدیدالتاسیس، کمک به بهسازی منظر روستایی، کمک به اجرای برنامه های آموزشی برای دهیاران و کمک به تهیه و اجرای طرح های عمرانی و هادی در روستاها طی سال جاری اختصاص داده شده که از این میزان اعتبار تاکنون 70 درصد تخصیص یافته است.