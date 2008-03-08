  1. استانها
  2. لرستان
۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۵۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

70 درصد بودجه دهیاریهای لرستان اختصاص داده شده است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استانداری لرستان گفت: تاکنون 70 درصد بودجه سال جاری دهیاریهای استان لرستان اختصاص داده شده است.

منوچهر فراقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد افزود: تاکنون اعتباری معادل 39 هزار و 560 میلیون ریال از مجموع اعتبارات دهیاریهای لرستان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات دهیاریها از سه منبع تامین می شود، اظهار داشت: از محل تبصره 1 ماده 6 موسوم به قانون تجمیع عوارض سوخت، سیگار و شماره گذاری خودرو به مبلغ 16 هزار و 240 میلیون ریال به دهیاری های استان اختصاص داده شده است .

معاون امور عمرانی استانداری لرستان افزود: همچنین از محل اعتبارات تبصره 3 ماده 2 موسوم به قانون تجمیع عوارض 12 در هزار حقوق گمرکی اعتباری معادل 37 هزار و 220 میلیون ریال اختصاص داده شده است.

فراقی در پایان با اشاره به اینکه از محل ردیف 503958 برای کمک به بهسازی منظر روستایی مبلغ هزار و 380 میلیون ریال تخصیص داده شده است، عنوان داشت: در مجموع بیش از 54 هزار و 840 میلیون ریال در زمینه های کمک به خدمات عمومی و زیربنایی روستاها، کمک به بودجه دهیاریها، تجهیزدهیاری های جدیدالتاسیس، کمک به بهسازی منظر روستایی، کمک به اجرای برنامه های آموزشی برای دهیاران و کمک به تهیه و اجرای طرح های عمرانی و هادی در روستاها طی سال جاری اختصاص داده شده که از این میزان اعتبار تاکنون 70 درصد تخصیص یافته است.

کد مطلب 651227

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها