۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۱۵

وزارت علوم تاکید کرد:

عدم تغییر ضوابط و مقررات عمومی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی

ضوابط و مقررات عمومی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی به گفته مدیرکل امور دانش آموختگان وزارت علوم از سال 84 تاکنون تغییر نکرده است.

دکتر محمد جواد یزدان پناه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: ضوابط عمومی ارزشیابی مدارک تحصیلی در سایت اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم قابل دسترسی است و در 17 ماده آمده است که یکی از ماده ها در مورد حذف واژه معادل از مدارک است.

مدیرکل امور دانش آموختگان وزارت علوم در واکنش به برخی اخبار مبنی بر اعلام آخرین ضوابط و مقررات عمومی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی تاکید کرد: این ضوابط مورد جدیدی نبوده و قدیمی هستند و مربوط به سال 84 می شوند.

یزدان پناه تاکید کرد : این خبر قدیمی است و به هیچ عنوان مقررات جدیدی در این زمینه تدوین نشده است.

