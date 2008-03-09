چشمه "چراغو "جوپار کرمان در معرض آلودگی قرار گرفته است

مهدی زندی در گفتگو با مهر اظهار داشت: تنها تفرجگاه طبیعی مردم جوپار و شهر کرمان با فعالیت معدن سنگ و کارخانه سنگ بری به نابودی کشیده خواهد شد و این منطقه که یکی از منابع زیبای طبیعی و گردشگری استان کرمان است از بین خواهد رفت .

وی تصریح کرد: چندی پیش اقدامات اکتشافی این معدن انجام شد و به زودی معدن فعالیت خود را آغاز خواهد کرد که باعث آلودگی محیط اطراف معدن خواهد شد.

زندی خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین آسیبهایی که وجود این معدن سنگ به منطقه می زند تخریب قناتهای اطراف این منطقه است که آب کشاورزی جوپار و مناطق اطراف آن را تامین می کنند و لرزش های ایجاد شده توسط دستگاههای معدنی باعث ریزش دیواره قناتها شده است.

رئیس شورای شهر جوپار گفت: علاوه بر اینها فاصله کم معدن سنگ تا کم ارتفاع ترین چشمه منطقه کوهستانی جوپار و ضایعات صنعتی و معدنی باعث آلودگی آب چشمه و سفره های آب زیرزمینی منطقه خواهد شد.

وی عنوان کرد: تاکنون برای پیگیری موضوع به سازمان صنایع و اداره کل محیط زیست کرمان مراجعه کرده ایم و آخرین اقدام نیز مکاتبه با استانداری کرمان برای جلوگیری از فعالیت این معدن بوده است.

در همین حال خبر آغاز به فعالیت این معدن باعث نگرانی طبیعت دوستان کرمانی شده است و آنها نیز عنوان می کنند این معدن باعث تخریب محیط زسیت منطقه و کوچ اجباری جانوان منطقه خواهد شد.

حدود دو سال پیش نیز یک معدن سنگ و کارخانه سنگ بری در حوالی این منطقه و نزدیکی قنات "گوهر ریز" که از طولانی ترین رشته قناتهای ایران محسوب می شود آغاز به فعالیت کرد که بعد از تخریبهای زیست محیطی و آسیبهای گسترده به قنات مذکور با پیگیری اهالی منطقه و مسئولان، فعالیت آن متوقف شد.

مسئولان در استان کرمان عنوان کرده اند که این مسئله را به صورت جدی پیگیری خواهند کرد تا منطقه از لحاظ زیست محیطی و گردشگری آسیب نبیند.

در منطقه جوپار که در 20 کیلومتری شهر کرمان واقع شده است 22 رشته قنات قدیمی وجود دارد که آب جوپار و مناطق اطراف را برای شرب و کشاورزی تامین می کند.