رئیس اوپک: بازارهای جهانی نفت از سوء مدیریت آمریکا رنج می برند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"خطیب شکیب" وزیر نفت الجزایر و رئیس کنونی اوپک که در وین و در جمع خبرنگاران سخن می گفت،تصریح کرد: مسائل اقتصادی آمریکا، مهمترین عامل در تصمیم اوپک برای ثابت نگهداشتن سهمیه تولید بوده است.

چهارشنبه اوپک با بی اعتنایی به درخواست جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که قصدی برای افزایش تولید خود ندارد.بوش از این سازمان خواسته بود تا برای کاهش قیمتهای نفت، سهمیه تولید را افزایش دهد.

شکیب خلیل در این ارتباط گفت : اگر قیمتها بالاست؛ قطعاً این بالا بودن قیمتها به سبب نبود نفت خام در بازارها نیست، بلکه علت، آن چیزی است که در آمریکا رخ می دهد.

وی افزود : اوپک به اندازه کافی نفت تولید می کند و دیگر نیازی به اضافه تولید نیست. همچنین در همین ارتباط علی النعیمی وزیر نفت عربستان اعلام کرد که افزایش قیمت نفت که اکنون به 104 دلار رسیده است نه به سبب کمبود این محصول در بازار و یا اصول بازار(عرضه و تقاضا)، بلکه این مسئله با آینده بازارارتباط دارد که شاهد معاملات سرگردان است.

گفتنی است که در حال حاضر اوپک با تولید 32 میلیون بشکه، 40 درصد از نفت خام مورد نیاز اقتصاد جهانی را تولید می کند. بهای نفت در بازارهای جهانی در حال حاضر در بالاترین سطح خود قرار دارد و رقم بی سابقه بیش از 105 دلار در هر بشکه رسیده است.