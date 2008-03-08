طرح بخش خصوصی برای کاهش سود بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در آخرین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در سالجاری در تشریح امضای منشورهمکاری میان اتاق بازرگانی وقوه قضائیه گفت: دکتر نهاوندیان به نمایندگی از اتاق های بازرگانی وحجه الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضائیه،منشور همکاری میان اتاق های بازرگانی وقوه قضائیه را امضا کردند.

وی افزود: نکته جالب توجه وامید بخش درسفر مشهد این بود که آیت الله شاهرودی مثل همیشه،اظهارات بسیار جالب توجهی درمورد بخش خصوصی داشتند ومن روحیه ایشان را بسیار موافق ومدافع تغییرات اصل 44 قانون اساسی دیدم.

رئیس اتاق تهران افزود: نشست با مدیران قوه قضائیه،چند نتیجه دربرداشت که ازجمله مهم ترین دستاوردهای آن می توان به موافقت آیت الله شاهرودی با تشکیل کارگروه مشترک اتاق های بازرگانی و قوه قضائیه اشاره کرد که معاون اول ایشان ماموریت یا فتند تا موضوع را پی گیری وعملیاتی کنند.

یحیی آل اسحاق با اشاره به آثار مثبت تشکیل این کارگروه، از ارایه پیشنهاد دیگری خبر داد که براساس آن، ستادی در دادستانی کل کشور ایجاد خواهد شد که این ستاد به مثابه مدعی العموم اقتصادی،مدافع منافع بخش خصوصی کشور درامور قضائی خواهد بود.

یحیی آل اسحاق همچنین از برنامه ریزی قوه قضائیه برای آموزش اقتصادی قضات خبر داد وگفت با توجه به رویکردجدیدی که آثارآن را مشاهده می کنیم،مسئولان قضائی کشور درصدد آموزش وتربیت قضات جدیدی هستند که با مسایل اقتصادی آشنا بوده وبخش خصوصی را نیز می شناسند.

رئیس اتاق تهران درجمع بندی اظهاراتش درمورد نشست با مدیران قضائی کشور گفت: به نظر می رسد آیت الله شاهرودی،در آماده سازی قوه قضائیه برای اجرای سیاست های اصل 44 برنامه ریزی خوبی کرده اند که آثار آن را می شود در تغییر دیدگاه مدیران این قوه در مورد بخش خصوصی مشاهده کرد.

وی افزود:درمجموع نگاه قوه قضائیه به مقوله امنیت اقتصادی باعث اطمینان خاطر بخش خصوصی شده واتاق بازرگانی به خاطر تحولات مثبتی که درقضائیه ایجاد شده است،قدردان زحمات مدیران ارشد این قوه خواهد بود.

یحیی آل اسحاق درادامه اظهاراتش با اشاره به تدوین وتنظیم چند گزارش مهم درمورد مسایل روز اقتصاد کشور که درکمیسیون های اتاق تهران تهیه شده است گفت: مرکز تولید فکر اتاق تهران با پی گیری وتاکیدهای مکرری که داشته ایم،ایجاد شده واین مرکز درنخستین گام،گزارش جامعی از دلایل بروز تورم دراقتصاد ایران تهیه کرده ودرعین حال راهکارهای مناسبی هم ارایه داده است که این گزارش جامع برای رئیس جمهوری واعضای اقتصادی کابینه ارسال شده است.

وی گفت: رئیس جمهوری گزارش جامع اتاق درمورد تورم را مطالعه کرده ودرمورد لزوم توجه به دیدگاه های اتاق بازرگانی،دستوراتی داده اند که نشان می دهد گزارش تهیه شده دراتاق تهران،گزارش خوبی بوده است.

وی افزود: درمرکز تولید فکر اتاق تهران،بزرگانی هم چون دکتر دوست حسینی، مهندس صابری ودکتر کمیجانی به اضافه چند عضو هیات نمایندگان حضور دارند که درآینده شاهد فعالیت های گسترده تر این مرکز خواهیم بود.

تقدیر از رئیس جمهور

رئیس اتاق تهران با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری درمورد نقش منفی ازدیاد نقدینگی در ایجاد تورم،گفت: بسیار خوشحالیم که آقای احمدی نژاد رویکرد جدیدی درمسایل اقتصادی درپیش گرفته اند وبه دیدگاه کارشناسان واقتصاد دانان درمورد رابطه نقدینگی وتورم توجه نشان داده اند.

وی افزود:درهمین رابطه جا دارد از رئیس جمهوری به دلیل توجهی که به گزارش اتاق تهران درمورد رسوب کالاها دربنادر کشورنشان دادند تقدیر وتشکر کنیم به این دلیل که پی نوشت ایشان درحاشیه گزارش اتاق تهران برای بخش خصوصی بسیار مثبت بود ونتایج خوبی به دنبال داشت.

یحیی آل اسحاق درادامه،به تهیه وتنظیم گزارش دیگری درکمیسیون بیمه،بورس وبانکداری اتاق تهران اشاره کرد و گفت: اتاق تهران درمورد نحوه تعیین نرخ بهره بانکی دغدغه هایی داشت که از طریق کمیسیون های مربوطه،گزارش جامعی تهیه شده وهم چون گزارش تورم،برای مراجع ذیربط ارسال شده است.

وی افزود: گزارش تهیه شده درمورد تعیین نرخ بهره بانکی،حاوی پیشنهادهایی است که می تواند برای حل مناقشه تعیین نرخ بهره، موثر باشد.

تهیه طرح تعیین نرخ سود بانکی در اتاق

همچنین در ادامه، صدرهاشمی نیز با تشریح عملکرد کمیسیون بانک وبیمه و بورس اتاق نیز از جمله این اقدامات را مطالعه اثرات تحریمهای اقتصادی بر مسائل بانکی و بیمه ای ذکر و تصریح کرد: همچنین این کمیسیون همزمان با کمیسیون های تخصصی بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود بانکی طرحی را در دست تدوین دارد از سوی دیگر، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز همزمان این طرح را در دست تهیه دارد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: تیم کارشناسی کمیسیون بانک و بیمه و بورس اتاق بازرگانی از خبره های بانکی و بازار انتخاب شده اند که به صورت بنیادی بهره بانکی را با تمامی جوانب آن بررسی و طرحی را آماده کرده اند که اگر پیش از طرح بانک مرکزی آماده شود، قطعا می تواند رهنمودهایی را به این بانک ارائه دهد.

وی تصریح کرد: مشکل پرداخت دولت به طرف حسابها از محل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دولت نیز از سوی این کمیسیون بررسی شده که البته این موضوع با بحث نقدینگی سرگردان از سوی بانک مرکزی برخورد کرده که البته این طرح نیز با 4 موضوع در دست گروه کارشناسی است که با دید همه جانبه ظرف یکماه آتی بتوانند طرحی جامع را برای کنترل نقدینگی های سرگردان ارائه دهند.

صدرهاشمی با انتقاد از وضعیت بیمه در کشور گفت: مسائل بیمه ای در کشور دارای مشکلاتی همردیف با عصر حجر است که در چنین عصری قطعا نمی توان مشکلات بیمه ای کشور را حل کرد.

عملکرد سال 86 اتاق تهران

در ادامه احمد پورفلاح عضو دیگر هیئت نمایندگان نیز گفت: اتاق تهران طی یکسال اخیر موضع گیری منطقی در مورد مسائل اقتصادی داشته و گزارشهایی نظیر علل تورم، رسوب کانتینر در گمرک شهیدرجایی را به بخشهای مختلف دولتی ارائه داده است.

وی خاطرنشان کرد: تهیه برنامه و بودجه سال 87 اتاق، اجرایی نمودن طرح اعتبارسنجی بنگاههای اقتصادی و برگزاری بی وفقه جلسات اتاق و کمیسیون های تخصصی و نیز صبحانه با مسئولان نیز از جمله عملکردهای اتاق در سال جاری بوده که این دوره یکی از برترین دوره های حیات اتاق بازرگانی تهران است.

پورفلاح همچنین خواستار رسیدگی به مشکل محمدرضا بهزادیان که با 1300 رای ، انتخاب اول فعالان بخش خصوصی کشور بوده و به دلایلی اجازه حضور در اتاق بازرگانی را ندارد، از رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران شد.

در ادامه فرهاد فزونی نیز با اشاره به مشغله زیاد محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران خواستار حضور نماینده ای فعال در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد و گفت: حضور نماینده اتاق در این ستاد امری ضروری است.

وی خواستار تکمیل نمایندگان اتاق تهران که هم اکنون بدون حضور علینقی خاموشی رئیس سابق اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران و محمدرضا بهزادیان رئیس اسبق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برگزار می شود، شد و گفت: خاموشی باید به خاطر تجربه و موقعیت نمایندگی خود در تصمیم خود مبنی بر عدم حضور در جلسات هیئت نمایندگان اتاق تهران تجدیدنظر کند.

برنامه های سال 87 اتاق تهران

به گزارش مهر، در آخرین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران که با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد، بر لزوم تهیه برنامه استراتژیک اتاق تهران تاکید شد.

همچنین برنامه های اتاق بازرگانی تهران براس سال 87 نیز اعلام شده که بر این اساس، این برنامه در قالب ‪24 ‬محور تدوین شده که بازنگری فعالیتها و فرآیندهای جاری اتاق به منظور ادامه روانسازی آن ها و تهیه و تنظیم ساختار جدید سازمانی اتاق در مجموعه برنامه ‌های سال آتی اتاق تهران اعلام شده است.

همچنین تقویت کمیسیونهای اتاق از طریق مشارکت، پشتیبانی کارشناسی و پیوند با مراجع سیاستگذاری، تقویت حضور اتاق در فرآیندهای تصمیم‌ سازی و مشاوره به قوه مقننه، مجریه و قضائیه در مجموعه فعالیتهای سال آینده اتاق تهران قرار گرفته است.

اتاق تهران پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی را در برنامه های سال آتی خود قرار داده و همکاری در ایجاد مراکز تجاری ایران در کشورهای خارجی در اهداف خود پیش بینی کرده است.

بر این اساس، اتخاذ رویکرد ایجابی و ارائه راه حل در مسائل اقتصادی کشور از طریق حمایت از پژوهشهای کاربردی و همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی، برگزار منظم تور تولید ملی به منظور توسعه فرهنگ حمایت از تولید داخلی از دیگر برنامه ‌های اعلام شده در نشست امروز اتاق تهران است.

پیگیری عملیاتی و رتبه بندی کارت بازرگانی و طرح اعتبار سنجی بنگاههای اقتصادی، تقویت واحد بانوان بازرگان به گسترش خدمات مشاوره بازرگانی، اقتصادی، مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی از جمله برنامه‌ های سال آتی اتاق تهران است.