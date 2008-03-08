آیت الله عباس حقیقی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، آیت الله حقیقی بر اثر عارضه قلبی یک ماه پیش در بیمارستان تخصصی قلب شهر کرمان بستری شد و تحت درمان قرار گرفته بود.

وی یکی از روحانیون انقلابی و مدرس حوزه علمیه شهر کرمان بود که مبارزات ایشان قبل از پیروزی انقلاب در شهر کرمان سبب بسیاری از حرکتهای ضد طاغوت در کرمان بود.

استاد حوزه علمیه کرمان و پیش نماز مسجد جامع کرمان در سن 86 سالگی در بخش "ICU" بیمارستان شفا در فانی را وداع گفت.

بنا به اعلام یکی از نزدیکان ایشان مراسم تشیع پیکر ایشان صبح فردا ساعت 9 از مقابل بیمارستان شفا انجام خواهد شد.