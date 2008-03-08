افتخار اولی آسیا متعلق به همه ایرانیان است / دوپینگ روحی خوبی بود

محمدرضا ساکت در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد قرار گرفتن تیم فوتبال این باشگاه در رده نخست تیم های آسیایی گفت: خوشحالیم که توانستیم برگی دیگر بر افتخارات فوتبال ایران در آسیا و جهان بیفزاییم.

مدیرعامل باشگاه سپاهان ادامه داد: این افتخار تنها به باشگاه سپاهان اختصاص ندارد و متعلق به فوتبال و هواداران ایران است.

ساکت در ادامه خاطر نشان کرد: این موفقیت را به بازیکنان و کادر فنی و همه فوتبال دوستان تبریک می گویم. این یک دوپینگ روحی بسیار خوب برای تیم های سایپا و سپاهان پیش از حضور در لیگ قهرمانان آسیاست تا با روحیه ای مطلوب گام در فصل جدید این رقابتها بگذارند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان با دعوت از همه مسئولان و رسانه ها برای حمایت از دو باشگاه سپاهان و سایپا تصریح کرد: از همه مسئولان سازمان تربیت بدنی ، فدراسیون فوتبال و خصوصا رسانه ها می خواهیم که از این دو باشگاه که نمایندگان فوتبال ایران در آسیا هستند حمایت کنند تا به یاری خدا بتوانیم به موفقیت های شایسته ای در فوتبال قاره کهن دست پیدا کنیم و امیدواریم فینال این دوره از مسابقات بین تیم های سایپا و سپاهان برگزار شود.

محمدرضا ساکت درخاتمه گفت: از مسئولان فدراسیون فوتبال می خواهیم که در برگزاری مسابقات داخلی همکاری لازم را با باشگاههای سپاهان و سایپا داشته باشند تا این دو تیم بتوانند تمام توانشان را در مسابقات برون مرزی بگذارند وبرای ایران افتخار آفرینی کنند.

در تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی تاریخ و آمار فوتبال که امروز اعلام شده استف تیم فوتبال سپاهان ایران با سه پله صعود نسبت به رده‌ بندی قبلی به صدر جدول تیم‌های آسیایی صعود کرد. سپاهان که در رده‌ بندی قبلی در رده‌ 58 برترین تیم‌های جهان قرار گرفته بود در رده ‌بندی ماه فوریه به مکان 55 صعود کرده است.

نماینده فوتبال کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا که عنوان نایب قهرمانی فصل گذشته را در کارنامه خود دارد با ‌٥/١٤٨ امتیاز بهترین تیم آسیاست و تیم فوتبال اوراواردز ژاپن که قهرمان آسیا شد در رده دوم قرار گرفته است.