سیمان فعلا از سبد حمایتی دولت خارج نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرکاظمی در حاشیه هفتمین اجلاس عمومی شورای اصناف کشور در جمع خبرنگاران در خصوص ورود سیمان به بورس گفت: ورود سیمان به بورس به میزان تولید بستگی دارد و هم اکنون تولید در کشور به میزان مطلوب نرسیده است و هنوز جا برای باقی ماندن آن در سبد حمایتی باقی است.

وزیر بازرگانی افزود: شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد که البته یکسال است که به صورت مرتب پایش بر بازار سیمان صورت می گیرد ولی کارشناسان می گویند زمان برای خروج سیمان از سبد حمایتی مناسب نیست.

وی تصریح کرد: اولین نتایج اعتماد سازی دولت نهم برای حضور اصناف در امور با راه اندازی واحد نظارت و بازرسی ومعاونت مربوطه آن در شورای اصناف به نمود عینی رسید، این در حالی است که تعداد بازرسان رو به افزایش است و در بازار حضور خواهند یافت.

میرکاظمی گفت: دولت اطمینان دارد که با حضورکارشناسان و افراد خبره اتحادیه های صنفی کنترل محسوس تر و مناسب تری در بازار پایان سال صورت خواهد پذیرفت.

وی افزود: امید می رود ظرف یکسال آتی با تکمیل گروه های بازرسی اصناف ، نظارت بر بازار بهتر از گذشته صورت گیرد، این در حالی است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و بازرسان آنها همکاری مطلوبی را با بازرسان اصناف شروع کرده اند.

وزیر بازرگانی گفت: حجم بازرسی های وزارت بازرگانی با حضور اصناف و بازرسان افتخاری 3 برابر شده است، این در حالی است که وزارت بازرگانی علاقمند به شروع کنترل از سوی اتحادیه ها است و بازرسان وزارتخانه در مرحله بالاتر یعنی شبکه های تولید و توزیع کنترل بیشتری داشته باشند.

میرکاظمی اظهار داشت: در ایام پایانی سال به دلیل بیش از حالت طبیعی بودن تقاضا، اگر به همان نسبت عرضه ارتقا یابد، نباید خیلی نگران تفاوت قیمت باشیم واحدهای صنفی موجود ممکن است به تنهایی عرضه کننده کل نیازها نباشند و به دلیل پراکندگی موجود احتمال کنترل و نظارت بیشتر شود.

وی ادامه داد: نمایشگاه هایی که درسالهای گذشته برگزار می شد بیشتر با دخالت وزارت بازرگانی بود ولی ظرف 3 سال اخیر تلاش شده شورای اصناف کشور ، مجامع و اتحادیه ها این کار را به عهده گیرند که امسال مطابق آمار حدود 300 نمایشگاه در کشور برگزار شده و بیش از 21 هزار غرفه فعال و درحال راه اندازی است که حداکثر تا 15 اسفند تمامی غرفه ها به بهره برداری می رسند.

وی خاطرنشان کرد: این نشانگر این است که عرضه متناب با تقاضا خواهد بود و مرم با طیب خاطر کالهای خود را از مراکز مختلف تهیه کنند. قطعا این امر تاثیر بسزایی در کنترل قیمت ها دار.

میرکاظمی گفت: قرار بر این است که اتحادیه ها به شکل تخصصی به نظارت بپردازند چرا که یک جوان نمی تواند تخصص های زیادی داشته باشد و در حوزه محدودی می تواند کارها را به شکل عمیق تر پیگیری کند پس اگر بازرسان در کار خود دقیق تر باشند نظارت بهتری بر بازار خواهند داشت.

وی در خصوص یارانه شب عید اظهار داشت: ستاد تنظیم بازار در وزارت بازرگانی مستقر شده که در طول هفته در روزهای عادی سال تشکیل جلسه می دهد و در آن معاونتها و کارشناسان حضور دارند که در روزهای پایانی سال یک روز در میان این جلسات برگزار می شود.

وی افزود: در این جلسه یارانه تخصصی داده می شود و تخصیص یارانه به فعالیت های تنظیم بازار در آن ستاد تنظیم می شود ، رقم یارانه بیش از 5 میلیارد تومان است.

میرکاظمی گفت: کالا برگی که در پایان سال بیشتر در اختیار مردم قرار می گیرد نظیر روغن، قند و شکر و برنج ، یارانه اش جدا حساب شده و اختصاص یافته است اما گاهی اوقات در جابجایی کالاها وزارت بازرگانی تصمیم به حمل کالا می گیرد که یارانه محاسبه و اختصاص می یابد.