به گزارش خبرگزاری مهر، با رفع مشکل جا برای برگزاری مراسم پایانی نخستین دوره مسابقه داستان نویسی رادیو تهران (قصه تهران) مراسم اختتامیه این برنامه روز سه شنبه 21 اسفند از ساعت 19 در مجتمع فرهنگی تهران (سینما ایران) به نشانی خیابان دکتر شریعتی، پایین­تر ­از خیابان­ ملک، پاتوق فرهنگی برگزار می شود.

نخستین دوره این مسابقه که با همکاری مجله ادبی بخارا برگزار شده است، از 10 دی ماه کار خود را آغاز کرد. طبق اعلام قبلی جوایز نفرات اول تا سوم در بخش عادی به ترتیب یک سکه کامل، نیم سکه و ربع سکه است و در بخش ویژه به نفرات اول و دوم سکه طلا تعلق می گیرد و نفرهای سوم (دو نفر) مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. داوری داستانها برعهده اسدالله امرایی، محسن فرجی و فرزین شیرزادی بوده است.

در این مراسم ضمن اعلام نام نفرات برتر داستانهای برگزیده هم خوانده می شود.