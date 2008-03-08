۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۴۱

همایش "فلسفه و علم" برگزار می‌شود

همایش "فلسفه و علم: پژوهشهای معاصر" 23 اسفندماه درشهر راله در ایالت کارولینای شمالی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این همایش را انجمن فلسفی وسلین برگزار می‌کند.

عده‌ای یکی از مهمترین پرسشهای زمانه ما را نسبت علم و فلسفه می‌دانند. این نکته البته پس از آنکه معلوم شد علم بسیار به فلسفه نیاز دارد مشهودتر از قبل مطرح است.

در این همایش بنا است معارف شاخه‌های مختلف علمی با حوزه‌های متفاوت فلسفی به بحث گذاشته شوند. پاره‌ای از معروفترین متفکران و فیلسوفان معاصر چون: ویتگنشتاین و کواین در مورد این نسبت سخن گفته‌اند که اندیشه‌های آنها هم یقیناً در این نشست به بحث گذاشته می‌شوند.

