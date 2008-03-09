دکتر محسن جلیلوند،‌ استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار مهر، قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه ایران را اقدامی بی تاثیر بر روند فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان عنوان کرد و با اشاره به برخی مفاد قطعنامه 1803 افزود:‌ هر چند که در قطعنامه اخیر اقدامات تنبیهی جدیدی علیه ایران در نظر گرفته شده اما لحن آن به هیچ وجه لحنی جدی و الزام آور برای کشورها نیست و همین مسئله از تداوم اختلافات در گروه کشورهای موسوم به 1+5 حکایت می‌کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: ‌همانگونه که مقامات ایرانی نیز بارها اعلام کرده اند، اصلی ترین خواسته کشورهای غربی یعنی تعلیق غنی سازی را عملی نخواهند کرد و اعلام قاطع این موضع، عملا 1+5 و شورای امنیت را با نوعی چالش حیثیتی مواجه کرده که تنها راه برون رفت از آن آغاز مذاکراتی جدید با تهران است . لذا همین قطعنامه جدید نیز از سولانا خواسته است تا این روند را با ایران آغاز نماید.

جلیلوند خاطرنشان کرد:‌ نکته دیگر در خصوص قطعنامه جدید شورای امنیت، عدم عنایت کامل آن به گزارش اخیر البرادعی است که پایه اصلی مواضع کنونی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد، بر این اساس نوعی پارادوکس میان ایران و شورای امنیت ایجاد شده که بر مبنای آن تهران تمام تمرکز خود را بر مسائل فنی و طرح مورد توافق با آ‍‍ژانس قرار داده و این در حالی است که شورای امنیت همچنان بر طبل تقابل با ایران آن هم در چارچوب های صرفا سیاسی می‌کوبد.