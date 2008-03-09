انتشار کتاب "اعجاز زن در اسلام" در آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، با حمایتهای رایزنی فرهنگی ایران در آلمان انتشارات هادیتک برای نخستین بار اقدام به چاپ کتابی درباره جایگاه زن در اسلام کرده است.

در بخشی از مقدمه کتاب آمده است: بسیاری از گفتگوها درباره "زن در اسلام" به دلیل پیش داوریها و دیدگاه های حقوقی مذهبی محکوم می شوند. جاذبه حقیقی اسلام را نه تنها ما نویسندگان کتاب فوق بلکه بسیار افراد دیگر درست درک می کنند و طرح این جاذبه در مناظرات عمومی به کناری گذاشته می شود. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم تمام مناظرات، افکار و دلایل درباره موضوع "اعجاز زن در اسلام" را جمع آوری کرده و به صورت کتابی ارائه دهیم.

این اثر نوشته فاطمه اوزگوس و مهربان اوزگوس در 142 صفحه و با قیمت 10 یورو عرضه شده است.

برخی عناوین و فصلهای کتاب عبارت اند از: تصویر بشر در اسلام، اسلام درباره برابری چه می گوید؟، مسلمان آگاه و شجاع، مسلمان آزاد، زن آگاه و روشنفکر، تاریخ محدودیت زنان، محدودیت زنان در تاریخ معاصر، محدودیت زنان در جهان اسلام، محدودیت زنان قبل از انقلاب اسلامی، تجدید حیات جایگاه زن، اسلام ناجی زنان در سراسر جهان، خانواده به عنوان بنیاد و واحد اساسی، قتل تحت عنوان غیرت جنایت است، ازدواج هرگز نمی تواند به اجبار باشد، زن در جهان اسلام امروز، زن مسلمان در جامعۀ آلمانی زبان و...