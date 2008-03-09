مبنای قطعنامه شورای امنیت اطلاعات کذب گروهک منافقین است

دکتر محمدعلی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب، اظهار داشت: امروز غرب در پی بهانه جویی برآمده تا ایران را به بهانه های مختلف از جمله اینکه قطعنامه های پیشین شورای امنیت را عملی نکرده است، زیر فشار های خود نگاه دارد و از سوی دیگر قصد دارد به اهداف خود در قبال ایران دست یابد.

وی دلیل دیگر صدور قطعنامه جدید علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران را ارائه گزارش کذب از سوی منافقین به آمریکا عنوان کرد و افزود: آمریکا با اتکاء به گزارشی که ظاهرا منافقین آن را تهیه کرده اند، توانسته شورای امنیت را به صدور قطعنامه علیه ایران وادار کنند.

مهتدی خاطر نشان کرد: چنین تحلیلی وجود دارد که غرب با صدور این قطعنامه علیه کشورمان ، برخلاف مقررات بین المللی در پی دخالت در امور داخلی ایران است.



