سایت کلینیک کارآفرینی و اشتغال کرمان راه اندازی شد

سید جواد منصوری درگفتگو با مهر اظهار داشت: راه اندازی این سایت با هدف توسعه دانش، کمک به حفظ و پایداری فعالیت های نوپای کارآفرینی در صحنه رقابت اقتصادی و توسعه فعالیتهای دانش مدار در واحدهای صنعتی و خدماتی است.

وی تصریح کرد: فعالیت های این مرکز در جهت تمرکز بر روی فعال کردن ایده های کار آفرینان برای ایجاد شغل پایدار برای افراد در جستجوی کار و کاهش نرخ بیکاری در استان کرمان است.

منصوری عنوان کرد: این مرکز یکی از حلقه های تکمیل کننده چرخه فناوری در کشور است که باید در کنار نهادهای موجود و هماهنگ با آنها در چارچوب سیاست های مصوب فعالیت کند.

وی یادآور شد: این سایت با آدرس اینترنتی www.kkkc.ir در دسترس کار آفرینان و افراد جویای کار است.