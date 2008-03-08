سپاهان تیم اول آسیا ، تیم پنجاه و پنجم جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، در تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی تاریخ و آمار فوتبال که امروز اعلام شده است، نماینده فوتبال ایران در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا با سه پله صعود نسبت به رده‌ بندی قبلی به صدر جدول تیم‌های آسیایی صعود کرد. سپاهان که در رده‌ بندی قبلی در رده‌ 58 برترین تیم‌های جهان قرار گرفته بود در رده ‌بندی ماه فوریه به مکان 55 صعود کرده است.

نماینده فوتبال کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا که عنوان نایب قهرمانی فصل گذشته را در کارنامه خود دارد با 5/148 امتیاز بهترین تیم آسیاست و باشگاه اوراواردز ژاپن با 5/145 در رتبه دوم آسیا و پنجاه ‌و نهم جهان قرار گرفت. ضمن اینکه آرمتپرس سنگاپور با 115 امتیاز مقام سوم آسیا و نود و نهم جهان را به خود اختصاص داد.

سپاهان اصفهان که عنوان قهرمانی جام حذفی فصل قبل کشور را از آن خود کرده بود در فصل جدید رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا نیز حضور خواهد داشت که باید روز 22 اسفندماه در اولین دیدار خود به مصاف تیم الاتحاد سوریه برود.

رده بندی 10‌ تیم برتر باشگاههای جهان از سوی کمیته آمار و ارقام فدراسیون بین المللی فوتبال به شرح زیر است:

1- چلسی (انگلیس) 279 امتیاز

2- آث ‌میلان (ایتالیا) 278 امتیاز

3- سویا (اسپانیا) 276 امتیاز

4- منچستر یوناتید (انگلیس) 274 امتیاز

5- بوکاجونیورز (آرژانتین) 252 امتیاز

6- آاس روم (ایتالیا) 240 امتیاز

7- بارسلونا (اسپانیا) 236 امتیاز

8- اینترمیلان (ایتالیا) 229 امتیاز

9- لیورپول (انگلیس) 225 امتیاز

10- آرسنال (انگلیس) 223 امتیاز