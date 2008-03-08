ظرفیت واگذاری تلفن ثابت در آمل بیش از تقاضاست

مهدی اردشیر در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل با بیان اینکه در بخش توسعه تلفن ثابت شاخص عملکرد این اداره مطلوب بوده است افزود: هم اکنون ضریب نفوذ تلفن در شهرستان آمل 7/41 درصد است که آمار نفوذ تلفن شهری بیشتر از روستایی در این شهرستان است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 189 هزار و 429 شماره تلفن ثابت در شهرستان آمل واگذار شده تعداد شماره های مشغول به کار در این شهرستان را اکنون بیش از 153 هزار و 459 شماره بیان کرد.

مدیر مخابرات آمل با بیان اینکه هم اکنون ثبت نام و واگذاری تلفن های شهری در این شهرستان به روز است، تصریح کرد: تاخیر کوتاه مدت و احتمالی در برخی نقاط در واگذاریهای تلفن به مشترکان مربوط به نیاز این مناطق به طراحیهای جدید برای افزایش ظرفیت شبکه ها در این مناطق است که حداقل دو ماه طول می کشد.

اردشیر در خصوص تعرفه های مکالمه مشترکان و با اشاره به اینکه این مکالمه ها در زمان بندی های محتلف شبانه روز سه نرخ متفاوت دارد، اظهار داشت: هر چقدر این مکالمه ها به ساعتهای پایانی شب هدایت شود تا 40 درصد کاهش خواهد داشت.

وی با بیان اینکه سرقت کابل های مخابراتی در برخی مناطق آمل در دو سال گذشته خسارتهای زیادی را به مشترکان وارد کرده است افزود: این میزان در چند ماهه گذشته کاهش چشنگیری داشته است.

شهرستان آمل بیش از 350 هزار نفر جمعیت دارد.