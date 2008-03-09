درآمدهای کردستان به مرز 650 میلیارد ریال رسید

کیومرث امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج تصریح کرد: درآمدهای استان کردستان در سال جاری به مرز 650 میلیارد ریال رسیده که حدود 74 درصد از این رقم را مالیات تشکیل می دهد.

وی با اشاره به روند مثبت وصول درآمد های مالیاتی در استان کردستان اظهار داشت: در سال جاری در استان درآمدهای وصول شده علاوه به عمل به برنامه های پیش بیینی شده نزدیک به 27 درصد از برنامه نیز جلوتر است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کردستان ادامه داد: یکی از دلایل افزایش میزان مالیات در استان کردستان مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری است که هر میزان تعداد طرحهای عمرانی بیشتر شود آمار مالیات وصول شده نیز بیشتر خواهد شد.

وی با اشاره به میزان صاحبان کسب و کار در استان کردستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از هشت هزار صاحب پروانه کسب کار در استان کردستان فعالیت می کنند.

امیری افزود: سرانه مالیاتی مشاغل در استان کردستان پایین ترین رقم کشوری است به نحوی که سرانه مالیاتی برای صاحبان شغل و کسب و کار در استان کردستان مبلغ 80 هزار ریال است.

وی در پایان از همکاری و پرداخت به موقع مالیات توسط صاحبین شغل و پیشه در استان تقدیر و اظهار امیدواری کرد که این روند همچنان در سالهای آتی نیز ادامه داشته باشد.