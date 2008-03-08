خسارت 10 هزار میلیارد تومانی ناشی از عدم کارآیی نظام اداری

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عادل آذر روز شنبه در "همایش مدیریت و توسعه" گفت: بر اساس اعلام دولت امروز کارآمدی نظام اداری ما حداکثر 60 درصد است به معنای دیگر ما شاهد 40 درصد هدرروی سرمایه در کشور هستیم و اتلاف سرمایه 40 درصد در بودجه 24 هزار میلیارد ریالی عمرانی کشور به معنای خسارت پنهان و بسیار هنگفت 10 هزار میلیارد تومانی است.

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مهمترین علت اتلاف سرمایه و نیز افزایش نرخ تورم موجود در کشور را مربوط به خلا مدیریتی و عدم اجرایی شدن بودجه ریزی عملیاتی کشور ذکر کرد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: تحقیقات نشان می دهد که اگر بودجه 1386 بر مبنای بودجه ریزی عملیات تنظیم می شد حاصلش صرفه جویی 4 هزار میلیارد تومانی می بود.

وی یاد آور شد: تجربه علم اقتصاد بیانگر این است که تزریق هر 1000 میلیارد تومان به بازار حداقل 2 درصد تورم را افزایش می دهد؛ به موازات، ممانعت از وارد شدن 4 هزار میلیارد تومان هم یعنی حداقل کاهش 8 درصدی تورم در کشور.

استاد دانشگاه تربیت مدرس در ادامه به طرح موضوع فروش نفت و ذخایر ارزی مناسب در کشور پرداخت و افزود: واقعا جای سئوال دارد چرا به رغم قیمت بسیار خوب فروش نفت به میزان هر بشکه 77 دلار و گذشتن ذخایر ارزی در بانک ها از مرز 70 میلیارد دلار و نیروی انسانی مستعد، شاخص های اقتصادی ما با اهداف منظور شده در برنامه چهارم توسعه و چشم انداز فاصله دارند؟

دکتر عادل آذر ادامه داد: در حالی که باید برخی شاخص ها از جمله رشد اقتصادی به 8 درصد، نرخ تورم و نرخ بیکاری در برنامه چهارم توسعه تک رقمی می شد اما در عمل می بینیم رشد اقتصادی به 5 درصد رسیده، نرخ بیکاری 14 تا 15 درصد و تورم هم متاسفانه از مرز 19.2 درصد گذشته است.

وی تاکید کرد: تا هنگامی که مدیریت بخش های دولتی و خصوصی ما مجهز به تفکر استراتژیک، مهارت های ادراکی و تفکر سیستمی نشود و نگاه آنها بلند مدت نباشد نمی توانیم امیدی به رفع نقایص موجود داشته باشیم.

این نماینده مجلس بار دیگر بهبود مدیریت در سیستم اداری کشور را با توجه به اینکه 80 درصد اقتصاد کشور همچنان در اختیار دولت است ضروری دانست.

رئیس سابق دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس یاد آور شد: آمارها بیانگر این است که کل اختلاس های پس از پیروزی انقلاب به 10 هزار میلیارد تومان نمی رسد، در حالی که به علت عدم کارایی مدیریتی سالانه ده هزار میلیارد تومان از بودجه کشور اتلاف می شود و هدر می رود.