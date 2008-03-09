ماهیهای تزئینی می توانند عامل انتقال بیماری باشند

غلامرضا زید آبادی در گفتگو با مهر اظهار داشت: بیماریهای پوستی و قارچی و مسمویتها می توانند از ماهیهای تزئینی به انسان انتقال یابند.

وی تصریح کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز 87 و مهیا شدن مردم برای اجرای سنن زیبای عید سعید نوروز، اداره کل دامپزشکی نظارت خود را بر مراکز عرضه ماهی قرمز بیشتر کرده و همه روزه نمونه گیریهایی جهت تائید سلامت این نوع ماهی انجام و به آزمایشگاه ارسال می کند.

زید آبادی خواستار رعایت نکات بهداشتی و ایمنی در نگهداری از ماهی قرمز، برای جلوگیری از بروز بیماریهای مشترک در بین کسانی شد که از این ماهیها در منازل نگهداری می کنند.

تاکید کرد: شهروندان باید ماهی را حتما از آکواریوم دارها و مراکز مجاز فروش ماهی زینتی خریداری کرده و از رها کردن ماهیان زینتی خود در رودخانه ها، تالاب ها و آبهای آزاد جدا خودداری نمایند.

مدیر کل دامپزشکی استان کرمان یادآور شد: این ماهیها مستعد زندگی در اکوسیستمهای جدید نیستند و بعضا دچار بیماریهایی هستند که در محیط های جدید زندگی مانند رودخانه ها و تالاب ها در بین موجودات بومی این مناطق بیماریهای متعددی به وجود می آورند.

