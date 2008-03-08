به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جلال طالبانی امروز در دومین و آخرین روز سفر خود به ترکیه گفت : هدف اساسی ما از این سفر برقراری رابطه استراتژیک دائمی با ترکیه در تمام زمینه های اقتصادی، تجاری، نفتی، سیاسی، فرهنگی و غیره است.

طالبانی خاطرنشان کرد: این امکان وجود دارد که تاکید کنم شما در سرتاسر عراق چه در کردستان،جنوب یا بغداد از تمام انواع مساعدتها برخوردار خواهید شد.

رئیس جمهوری عراق اظهار داشت : اقتصاد کشورش پیشرفت داشته است و بیش از 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری و پروژه های استراتژیک نزد وزیر دارایی عراق وجود دارد.

لازم به ذکر است ارزش صادرات ترکیه به عراق در سال 2007 بالغ بر 82 میلیارد و 200 میلیون دلار و در مقابل ارزش واردات ترکیه از عراق نیز بالغ بر 650 میلیون دلار بوده است.

طالبانی شب گذشته در دیدار با مسئولان بلندپایه ترکیه در آنکارا، بر تمایل کشورش به برقراری روابط راهبردی و مستحکم با ترکیه تاکید کرده بود.

