به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جانه با اشاره به اینکه نیروی انتظامی تهران بزرگ و شهرستان های استان آثار تبلیغاتی غیر مجاز را جمع آوری می کند، افزود: به کلیه فرمانداریها و حوزه های انتخاباتی استان تهران اعلام شده تا پس از مهلت 24 ساعته وزارت کشور از پایان روز شنبه مورخ 18/12/86 با جدیت پیگیر جمع آوری و امحاء این آثار تبلیغاتی غیر مجاز بوده و گزارشی از این تخلفات به تفکیک برای ستاد انتخابات استان و شهرستان ها جهت پیگرد قانونی ارائه دهند.

جانه نصب عکس نامزدهای انتخابات در سطح خیابان های تهران را یک تخلف آشکار انتخابات از سوی برخی نامزدها خواند و یاد آور شد: نصب بنر و پارچه تبلیغاتی در جلو ستادهای اصلی نامزدها و نصب یک تابلو بر سر درب ستادهای فرعی نامزدها بدون تصویر نامزدها مجاز است.

مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری تهران تشویق مردم به شرکت در انتخابات را تنها محور مجاز مندرج در بنرها و پوسترها و پلاکاردهای تبلیغاتی توسط احزاب و گروه های سیاسی خواند و خواستار رعایت اخلاق انتخاباتی در همه مراحل انتخابات شد.

جانه گفت: بر اساس قانون تبلیغات انتخابات مجلس خبرگان رهبری نامزدهای انتخاباتی میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری مجاز به نصب پوستر و بنر با درج اسم و تصویر خود می باشند.