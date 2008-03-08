  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۲۵

تخلفات تبلیغات کاندیداها به دادگاه های ویژه انتخابات ارجاع می‌شود

تخلفات تبلیغات کاندیداها به دادگاه های ویژه انتخابات ارجاع می‌شود

دبیر ستاد انتخابات استان تهران با بیان اینکه طی 2 روز گذشته تخلفات تبلیغات از سوی برخی کاندیداها و احزاب و گروه های سیاسی در سطح شهر و شهرستان های استان تهران مشاهده شده است، گفت: تمام این تخلفات پس از صورتجلسه به دادگاه های ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در شهر و شهرستان های استان تهران ارجاع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جانه با اشاره به اینکه نیروی انتظامی تهران بزرگ و شهرستان های استان آثار تبلیغاتی غیر مجاز را جمع آوری می کند، افزود: به کلیه فرمانداریها و حوزه های انتخاباتی استان تهران اعلام شده تا پس از مهلت 24 ساعته وزارت کشور از پایان روز شنبه مورخ 18/12/86 با جدیت پیگیر جمع آوری و امحاء این آثار تبلیغاتی غیر مجاز بوده و گزارشی از این تخلفات به تفکیک برای ستاد انتخابات استان و شهرستان ها جهت پیگرد قانونی ارائه دهند.

جانه نصب عکس نامزدهای انتخابات در سطح خیابان های تهران را یک تخلف آشکار انتخابات از سوی برخی نامزدها خواند و یاد آور شد: نصب بنر و پارچه تبلیغاتی در جلو ستادهای اصلی نامزدها و نصب یک تابلو بر سر درب ستادهای فرعی نامزدها بدون تصویر نامزدها مجاز است.

مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری تهران تشویق مردم به شرکت در انتخابات را تنها محور مجاز مندرج در بنرها و پوسترها و پلاکاردهای تبلیغاتی توسط احزاب و گروه های سیاسی خواند و خواستار رعایت اخلاق انتخاباتی در همه مراحل انتخابات شد.

جانه گفت: بر اساس قانون تبلیغات انتخابات مجلس خبرگان رهبری نامزدهای انتخاباتی میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری مجاز به نصب پوستر و بنر با درج اسم و تصویر خود می باشند.

کد مطلب 651262

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها