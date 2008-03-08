طرح سیم کارت هدیه اپراتور دوم تا 29 اسفند تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، اجرای 3 مرحله زیر جهت دریافت سیم کارت هدیه الزامیست، در نخستین گام مشترکین می بایست تا 29 اسفند 86 ، نخستین تماس را از سیم کارت دائمی و یا اعتباری ایرانسل خریداری شده خود برقرار و ثبت نام خود را تکمیل کنند.

از آنجاکه سیم کارت هدیه از طریق پست ارسال می شود، مشترکین می بایست هنگام ثبت نام سیم کارت خریداری شده، نشانی پستی کامل خود را به همراه کد پستی 10 رقمی ارائه کنند.

در گام دوم می بایست تا پیش از 29 اسفند، مشترک از سیم کارت خریداری شده، یک پیام کوتاه بدون متن و رایگان به شماره 2112 ارسال کند. ایرانسل به طور خودکار کد پستی ثبت شده در پرونده مشترک را برای تایید از طریق پیام کوتاه به وی ارسال می کند. حال درصورتیکه کد پستی دریافت شده صحیح نباشد، می بایست با مراجعه به محلی که سیم کارت در آنجا ثبت نام شده، سریعاً جهت تصحیح آن اقدام نموده و پس از تصحیح، دوباره یک پیام کوتاه رایگان به شماره 2112 ارسال شود.

در گام آخر و پس از اطمینان از صحت کدپستی ثبت شده در سیستم ایرانسل، مشترک باید برای تایید نهایی کد پستی ثبت شده در پرونده خود، دوباره یک پیام کوتاه بدون متن رایگان، به شماره 2115 ارسال کرده و به این ترتیب کد پستی ثبت شده را تایید نهایی کند.

پس از انجام مراحل تایید کد پستی، سیم کارت هدیه به نشانی مربوط به آن کد ارسال می شود. در صورتیکه حداکثر تا 30 روز پس از ثبت نام سیم کارت خریداری شده، نخستین تماس را از سیم کارت هدیه برقرار ننمایید، این سیم کارت باطل می شود.

درصورتیکه پس از 2 بار مراجعه مامور اداره پست برای تحویل سیم کارت هدیه، مشترک در محل حضور نداشته باشد، سیم کارت هدیه به مناطق پستی (در تهران) و یا دفاتر مرکزی پست (در شهرستانها) ارجاع داده می شود.

در این حالت مالک سیم کارت می بایست تا پیش از پایان مهلت 30 روزه با اصل مدرک شناسایی معتبر برای دریافت سیم کارت مراجعه کرده و پس از دریافت سیم کارت آنرا فعال نماید. درغیراینصورت، سیم کارت هدیه باطل می شود.

هنگام دریافت سیم کارت هدیه، ارائه اصل مدرک شناسایی معتبر مالک سیم کارت به مامور پست الزامی است. بنا به این گزارش سیم کارت هدیه نیازی به ثبت نام ندارد، این سیم کارت به صورت خودکار در سیستم ایرانسل، عیناً با مشخصات ارائه شده به هنگام ثبت نام سیم کارت اولیه، به نام مالک آن سیم کارت ثبت می شود.