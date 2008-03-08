به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صرامی معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز گذشته با بیان این مطلب افزود : این مرکز حدود یک سال پیش در وزارت ارشاد راه اندازی شده و زیر نظر مستقیم وزیر فعالیت می کند و هدف اصلی آن دنبال کردن وظایف حمایتی و نظارتی رسانه های دیجیتال در کشور است.
وی گفت : این مرکز در چهار زمینه نرم افزارهای چند رسانهای، بازیهای رایانهای، نرمافزارها و سرویسهای محتوایی مربوط به تلفن همراه و پایگاههای اطلاع رسانی و وبلاگها فعال است.
صرامی افزود: با همکاری و هماهنگی ایجاد شده با سایر دستگاههای کشور، کار ثبت نرم افزارهای رایانه ای در کشور مطابق با قانون مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی توسط مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد شروع شده و گواهی ثبت نرم افزار با همکاری شورای عالی انفورماتیک صادر می شود.
وی در پاسخ به این سوال که هدف مرکز مذکور از شرکت در نمایشگاه سبیت چیست؟ گفت : ما 3 هدف را دنبال میکنیم که یکی از آنها معرفی قوانین حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار که در ایران و توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به اجرا در آمده است تا به عموم مخاطبان معرفی شده و در جهت جذب همکاری شرکتها و کشورهای دیگر اقدام شود.
وی ادامه داد: معرفی نرمافزارهای برگزیده و فاخر کشور به ویژه نرمافزارهای فرهنگی کشور و معرفی جشنواره رسانه های دیجیتال که به صورت سالیانه در کشور برگزار می شود و اولین دوره آن امسال در سطح ملی برگزار شد و سال 87 نیز دومین دوره آن با قوت بیشتری برگزار خواهد شد از دیگر اهداف حضور است.
وی گفت : در نمایشگاه رسانههای دیجیتال سال 87 از کشورهای منطقه نیز دعوت به عمل آمده است و در سطح استانی نیز این نمایشگاه در چند استان برگزیده کشور به طور همزمان با جشنواره ملی در تهران برگزار خواهد شد و ان شاء الله در سال 88 این نمایشگاه در سطح بین المللی در ایران برگزار خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که وضعیت تولیدکنندگان نرم افزارهای بازیهای رایانهای و نرمافزارهای تلفن همراه در ایران چگونه است و آیا در این دو زمینه در نمایشگاه سبیت محصولی اراده شده است؟ گفت: رویکرد مرکز رسانههای دیجیتال تصدیگری نیست بلکه تولیگری است؛ یعنی ما مثل بخش خصوصی وارد تولید نرمافزار خاصی نمی شویم اما از شرکتهای بخش خصوصی که نرمافزاری را تولید می کنند حمایت می کنیم و به صورت عام حمایتهای حقوقی مطابق قوانین ایران را انجام می دهیم.
وی ادامه داد: از جمله این موارد می توان به ثبت نرمافزار و مقابله با تکثیرغیر مجاز و ناقض حقوق پدید آورندگان نرمافزار اشاره کرد که با همکاری نهادهای ذی ربط در کشور این کار انجام میشود و قصد داریم از سال 87 با قوت بیشتری این کار را ادامه دهیم.
وی افزود : گام های بعدی بحث ساماندهی عرضه نرمافزار در کشور و فرهنگسازی مناسب در این مورد برای استفاده مناسب و رعایت حقوق قانونی نرم افزارها است.
صرامی گفت : ما در نمایشگاه سبیت این برنامه ها را معرفی می کنیم تا زمینه آگاهی و اطلاع رسانی به فعالان آیتی در دنیا فراهم شود تا آنها بتوانند با اطلاعات بیشتری در زمینه فعالیت نرمافزاری در ایران سرمایه گذاری کنند.
وی در پاسخ به این سوال که مرکز مذکور تاکنون چند گواهی ثبت نرمافزار صادر کرده است، گفت: شروع کار از دهه فجر 86 بود، در حالی که از سالها قبل شورای عالی انفورماتیک بحث صدور تایید فنی نرم افزارها را شروع کرده بود. اکنون طبق قانون، نرمافزارها باید پس از صدور تاییدیه فنی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ثبت شوند و گواهی ثبت بگیرند و از این به بعد آن شخص به عنوان پدیدآورنده نرمافزار شناخته شده و از حقوق و حمایتهای قانونی نیز برخوردار خواهد شد.
معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره نقش و اهمیت نمایشگاه سبیت گفت : این نمایشگاه فرصت بسیار مناسبی برای ارائه و معرفی توانمندیهای نرم افزاری ایران است و ما وظیفه داریم که از این فرصتها استفاده کرده و از تولیدکنندگان نرمافزار در ایران حمایت کنیم و محصولاتشان را به جهان معرفی کنیم. شرکت در نمایشگاه سبیت نیز با همین هدف صورت گرفته و در سالهای آینده نیز این مشارکت با قوت و قدرت بیشتری صورت خواهد گرفت.
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