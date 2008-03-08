به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صرامی معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه­های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز گذشته با بیان این مطلب افزود : این مرکز حدود یک سال پیش در وزارت ارشاد راه ­اندازی شده و زیر نظر مستقیم وزیر فعالیت می کند و هدف اصلی آن دنبال کردن وظایف حمایتی و نظارتی رسانه ­های دیجیتال در کشور است.

وی گفت : این مرکز در چهار زمینه نرم افزارهای چند رسانه­ای، بازی­های رایانه­ای، نرم­افزارها و سرویس­های محتوایی مربوط به تلفن همراه و پایگاه­های اطلاع رسانی و وبلاگها فعال است.

صرامی افزود: با همکاری و هماهنگی ایجاد شده با سایر دستگاههای کشور، کار ثبت نرم ­افزارهای رایانه ­ای در کشور مطابق با قانون مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی توسط مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه­ های دیجیتال وزارت ارشاد شروع شده و گواهی ثبت نرم ­افزار با همکاری شورای عالی انفورماتیک صادر می­ شود.

وی در پاسخ به این سوال که هدف مرکز مذکور از شرکت در نمایشگاه سبیت چیست؟ گفت : ما 3 هدف را دنبال می­کنیم که یکی از آنها معرفی قوانین حمایت از پدیدآورندگان نرم ­افزار که در ایران و توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به اجرا در آمده است تا به عموم مخاطبان معرفی شده و در جهت جذب همکاری شرکتها و کشورهای دیگر اقدام شود.

وی ادامه داد: معرفی نرم­افزارهای برگزیده و فاخر کشور به ویژه نرم­افزارهای فرهنگی کشور و معرفی جشنواره رسانه های دیجیتال که به صورت سالیانه در کشور برگزار می شود و اولین دوره آن امسال در سطح ملی برگزار شد و سال 87 نیز دومین دوره آن با قوت بیشتری برگزار خواهد شد از دیگر اهداف حضور است.

وی گفت : در نمایشگاه رسانه­های دیجیتال سال 87 از کشورهای منطقه نیز دعوت به عمل آمده است و در سطح استانی نیز این نمایشگاه در چند استان برگزیده کشور به طور همزمان با جشنواره ملی در تهران برگزار خواهد شد و ان شاء الله در سال 88 این نمایشگاه در سطح بین المللی در ایران برگزار خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که وضعیت تولیدکنندگان نرم افزارهای بازی­های رایانه­ای و نرم­افزارهای تلفن همراه در ایران چگونه است و آیا در این دو زمینه در نمایشگاه سبیت محصولی اراده شده است؟ گفت: رویکرد مرکز رسانه­های دیجیتال تصدی­گری نیست بلکه تولی­گری است؛ یعنی ما مثل بخش خصوصی وارد تولید نرم­افزار خاصی نمی شویم اما از شرکتهای بخش خصوصی که نرم­افزاری را تولید می کنند حمایت می کنیم و به صورت عام حمایتهای حقوقی مطابق قوانین ایران را انجام می دهیم.

وی ادامه داد: از جمله این موارد می توان به ثبت نرم­افزار و مقابله با تکثیرغیر مجاز و ناقض حقوق پدید آورندگان نرم­افزار اشاره کرد که با همکاری نهادهای ذی ربط در کشور این کار انجام می­شود و قصد داریم از سال 87 با قوت بیشتری این کار را ادامه دهیم.

وی افزود : گام های بعدی بحث ساماندهی عرضه نرم­افزار در کشور و فرهنگ­سازی مناسب در این مورد برای استفاده مناسب و رعایت حقوق قانونی نرم افزارها است.

صرامی گفت : ما در نمایشگاه سبیت این برنامه ها را معرفی می کنیم تا زمینه آگاهی و اطلاع رسانی به فعالان آی­تی در دنیا فراهم شود تا آنها بتوانند با اطلاعات بیشتری در زمینه فعالیت نرم­افزاری در ایران سرمایه گذاری کنند.

وی در پاسخ به این سوال که مرکز مذکور تاکنون چند گواهی ثبت نرم­افزار صادر کرده است، گفت: شروع کار از دهه فجر 86 بود، در حالی که از سالها قبل شورای عالی انفورماتیک بحث صدور تایید فنی نرم افزارها را شروع کرده بود. اکنون طبق قانون، نرم­افزارها باید پس از صدور تاییدیه فنی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ثبت شوند و گواهی ثبت بگیرند و از این به بعد آن شخص به عنوان پدیدآورنده نرم­افزار شناخته شده و از حقوق و حمایتهای قانونی نیز برخوردار خواهد شد.

معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه­های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره نقش و اهمیت نمایشگاه سبیت گفت : این نمایشگاه فرصت بسیار مناسبی برای ارائه و معرفی توانمندی­های نرم افزاری ایران است و ما وظیفه داریم که از این فرصتها استفاده کرده و از تولیدکنندگان نرم­افزار در ایران حمایت کنیم و محصولاتشان را به جهان معرفی کنیم. شرکت در نمایشگاه سبیت نیز با همین هدف صورت گرفته و در سالهای آینده نیز این مشارکت با قوت و قدرت بیشتری صورت خواهد گرفت.