۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۵۰

بزرگترین شبکه خدمات پس از فروش خودرو در راه است

مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا از ایجاد بزرگترین شبکه خدمات پس از فروش خودرو در کشور با ادغام شبکه خدمات پس از فروش سایپا و پارس خودرو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سایپا، مهرداد بذر پاش با اعلام این مطلب گفت : از ابتدای سال 1387 و با ادغام شبکه خدمات پس از فروش سایپا و پارس خودرو در بخش خودروهای سواری ، دسترسی مشتریان گروه سایپا به خدمات ، سریع تر ، مطمئن ترو بهتر خواهد شد.

وی تسریع کرد : این ادغام با هدف توسعه شبکه خدمات پس از فروش که در راستای رضایت مندی مشتریان عزیز تعریف شده به اجرا در می آید . 

وی با اشاره به بهبود خدمات پس از فروش محصولات گروه سایپا گفت : با ادغام این شبکه ، ضمن استفاده از ظرفیتهای نمایندگی ها ، هزینه ها هم کاسته خواهد شد که از این طریق می توان از نظر کیفی و کمی خدمات پس از فروش را توسعه داد .

بذرپاش افزود: از ابتدای سال آینده و با ادغام شبکه خدمات پس از فروش سایپا و پارس خودرو ، گروه سایپا با داشتن بیش از 2500 نمایندگی مجاز ، عاملیت تعمیراتی و عاملیت مجاز قطعات ، دارای بزرگترین شبکه خدمات پس از فروش در کشور خواهد شد . بگفته بذرپاش این شبکه متشکل از حدود 650  نمایندگی مجاز  در سراسر کشور 1200 عاملیت مجاز تعمیراتی و 700 فروشگاه مجاز قطعات خواهد بود .

مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به مزیت های ادغام شبکه خدمات پس از فروش گفت : برنامه ادغام این شبکه ها با  درنظر گرفتن همه جوانب حقوقی ، اقتصادی و رضایت مندی مشتری صورت گرفته است و مدیریت آن نیز بصورت واحد خواهد بود. وی افزود اقدامات و مسائل حقوقی ادغام شبکه خدمات پس از فروش انجام شده و همه نمایندگی های مجاز فعلی سایپا و پارس خودرو تحت شبکه و مدیریت واحد همچون گذشته به فعالیت خود ادامه خواهند داد .

بذر پاش در ادامه گفت : مشتریان ، نمایندگی های مجاز و دو شرکت سایپا و پارس خودرو از مزایای این طرح بهره مند خواهند شد . 

وی در ادامه افزود : آموزش تعمیر کاران ، تجهیز نمایندگی ها به دستگاههای جدید ، سیستم کارآمد پاسخگویی به شکایات و استفاده از قطعات استاندارد و با کیفیت با برند سایپا از دیگر برنامه های   گروه برای بهبود خدمات پس از فروش است .

