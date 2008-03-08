بزرگترین شبکه خدمات پس از فروش خودرو در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سایپا، مهرداد بذر پاش با اعلام این مطلب گفت : از ابتدای سال 1387 و با ادغام شبکه خدمات پس از فروش سایپا و پارس خودرو در بخش خودروهای سواری ، دسترسی مشتریان گروه سایپا به خدمات ، سریع تر ، مطمئن ترو بهتر خواهد شد.

وی تسریع کرد : این ادغام با هدف توسعه شبکه خدمات پس از فروش که در راستای رضایت مندی مشتریان عزیز تعریف شده به اجرا در می آید .

وی با اشاره به بهبود خدمات پس از فروش محصولات گروه سایپا گفت : با ادغام این شبکه ، ضمن استفاده از ظرفیتهای نمایندگی ها ، هزینه ها هم کاسته خواهد شد که از این طریق می توان از نظر کیفی و کمی خدمات پس از فروش را توسعه داد .

بذرپاش افزود: از ابتدای سال آینده و با ادغام شبکه خدمات پس از فروش سایپا و پارس خودرو ، گروه سایپا با داشتن بیش از 2500 نمایندگی مجاز ، عاملیت تعمیراتی و عاملیت مجاز قطعات ، دارای بزرگترین شبکه خدمات پس از فروش در کشور خواهد شد . بگفته بذرپاش این شبکه متشکل از حدود 650 نمایندگی مجاز در سراسر کشور 1200 عاملیت مجاز تعمیراتی و 700 فروشگاه مجاز قطعات خواهد بود .

مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به مزیت های ادغام شبکه خدمات پس از فروش گفت : برنامه ادغام این شبکه ها با درنظر گرفتن همه جوانب حقوقی ، اقتصادی و رضایت مندی مشتری صورت گرفته است و مدیریت آن نیز بصورت واحد خواهد بود. وی افزود اقدامات و مسائل حقوقی ادغام شبکه خدمات پس از فروش انجام شده و همه نمایندگی های مجاز فعلی سایپا و پارس خودرو تحت شبکه و مدیریت واحد همچون گذشته به فعالیت خود ادامه خواهند داد .

بذر پاش در ادامه گفت : مشتریان ، نمایندگی های مجاز و دو شرکت سایپا و پارس خودرو از مزایای این طرح بهره مند خواهند شد .

وی در ادامه افزود : آموزش تعمیر کاران ، تجهیز نمایندگی ها به دستگاههای جدید ، سیستم کارآمد پاسخگویی به شکایات و استفاده از قطعات استاندارد و با کیفیت با برند سایپا از دیگر برنامه های گروه برای بهبود خدمات پس از فروش است .