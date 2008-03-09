دکتر عباس مقتدایی کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح دلیل ورود خود و دیگر همفکرانش به عرصه انتخابات گفت: وقتی که به عینه می بینیم کسانی که عملکردشان در سالهای گذشته سبب شد تا بر آرمانهای انقلاب زنگار و غبار نشیند و اینک تمام عزم خود را جزم کردند تا به عرصه ای وارد شوند که سالها تلاش شد تا آنها کنار زده شوند، احساس مسئولیت کردیم تا وارد صحنه شویم و تمام توان و تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا انشاءالله زنگار و غبار از آرمانهای انقلاب اسلامی زدوده شود.

وی با اشاره به ارائه لیستی توسط برخی از اصولگرایان تحت عنوان "جبهه اصولگرایان اصفهان" اظهار داشت: تصور من این است که همه کسانی که در زمزه اصولگرایان قرار دارند از لیست موازی حمایت نمی کنند.

این کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: قرار بر این بود که جبهه متحد اصولگرایی شکل گیرد و برخی از کسانی که امروز در لیست های موازی شرکت می کنند کسانی هستند که با سایر دوستانشان میثاق داشتند که به تصمیمات جبهه متحد اصولگرایان احترام بگذارند . به نظر می رسد کسانی که تا وقتی به میثاق خود پایبند هستند که به نفع شخصی آنها باشد، اصولا صلاحیت در دست گرفتن سکان قانونگذاری را ندارند.

این عضوهیئت منصفه مطبوعات استان اصفهان تاکید کرد: با توجه به این اتفاقات ما مصمم ترشدیم تا با تمام توان جلوی تمامیت خواهانی که در برخی مقاطع تاریخی سبب شدند تا آرمانهای انقلاب به نحو شایسته محقق نشود بایستیم و به نظر می رسد این مرحله آزمون بسیار خوبی است تا صف خودی ها یکبار دیگر از نو تعریف شود.

وی با اشاره به توصیه های بزرگان استان اصفهان و بزرگان کشور از علما و فعالان سیاسی در مورد اینکه تشتت و اختلاف میان اصولگرایی ایجاد نشود، گفت: کسانی که به دیدگاههای بزرگان و دلسوزان نظام بی توجهی می کنند قطعا مورد بی توجهی ملت هم قرار خواهند گرفت و ما به عنوان اعضای مجموعه اصولگرایی کشور ضمن تقبیح عملکرد برخی از کسانی که موجب اختلاف و تشتت شده اند تصورمان این است که انشاءالله مردم با در نظر گرفتن مصالح کشور تصمیم گیری مناسب و شایسته ای خواهند داشت.

مقتدایی در پایان خاطر نشان کرد: تصور من این است که همه مردم زحمتکش و قدردان و دلسور اصفهان که از مدتها قبل انتظار ارائه لیستی از سوی جبهه متحد اصولگرایان رامی کشیدند به خوبی با لیست جبهه متحد اصولگرایان آشنا هستند.