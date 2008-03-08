مرکل با پوتین دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، گرچه از محتوای دیدار آنجلا مرکل و ولادیمیر پوتین هنوز چیزی روشن نشده، اما انتظار می رود همکاریهای انرژی ، کوزوو و نتایج انتخابات ریاست جمهوری از جمله مسائلی باشند که دو طرف آن را بررسی کرده اند.

مرکل در دیدار با پوتین روابط دو کشور را بیش از پیش نزدیک توصیف کرد و گفت : ما راههای روشنی را برای گفتگو درباره مسائل مختلف و مهم پیدا کرده ایم.

در ادامه مرکل قرار است با "دمیتری مدودوف" رئیس جمهوری آینده روسیه دیدار کند و این اولین دیدار مدودوف به عنوان رئیس جمهوری آینده روسیه با یکی از رهبران کشورهای خارجی محسوب می شود.

همان طور که پیش از این گزارش شده بود انتظار می رود که،همکاری اقتصادی میان دو کشور،موضوع اصلی مذاکرات مرکل با مقامهای روسیه باشد که یکی از اولویتهای آن، ساخت خط لوله "جریان شمالی" (North Stream) برای تحکیم امنیت سوختی اروپا خواهد بود.

بر اساس این گزارش،موضوع هسته ای ایران، خلع سلاح و کنترل تسلیحات، مشکلات مربوط به ثبات استراتژیکی، منع گسترش سلاح کشتار جمعی، توسعه شراکت روسیه و اروپا و سایر موضوعاتی که برای هر دو طرف از اهمیت برخوردار هستند، در دیدار مرکل و مقامهای بلندپایه روس بررسی می شوند.