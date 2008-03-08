توصیه برخی کشورهای عربی به سوریه برای دعوت نکردن ایران به اجلاس سران عرب

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی ایلاف به نقل از آنچه منابع آگاه در ابوظبی خواند،نوشت : دعوت ایران در سایه تردیدهایی که درباره شرکت برخی طرفهای عربی در اجلاس سران عرب وجود دارد؛ به افزایش شکاف کنونی میان کشورهای عربی منجر خواهد شد و علاوه براین سبب تقویت جبهه معترضان به برگزاری اجلاس سران عرب پیش از حل بحران سیاسی لبنان خواهد شد.

این منابع مدعی شده اند که مشارکت ایران در اجلاس سران عرب بیانگر همبستگی با قضایای عربی یا تاکید بر ارتباط داشتن منافع ایران با منافع عربی نیست.

به گفته این منابع، حضور ایران در اجلاس سران عرب احتمالا یک پیروزی برای دمشق در عرصه دیپلماسی کنونی درباره پرونده لبنان محسوب می شود.

این منابع افزودند: حضور احمدی نژاد در اجلاس سران عرب حتی اگر به درخواست خود وی صورت گیرد؛ سبب بروز مشکلاتی خواهد شد.

این منابع براین باورند دمشق با استفاده از کانالهای ارتباط میان طرفین یا باقی نگه داشتن ایران در سطح نمایندگی در اجلاس در مرزهایی که همچون گذشته بوده است یعنی مشارکت ایران در اجلاس سران عرب در سطح وزیر امور خارجه، توانایی رهایی از دشواری دعوت ایران به اجلاس یا حتی دشواری پاسخ مثبت به درخواستی در این زمینه را دارد.

اجلاس سران عرب قرار است روزهای 29 و 30 مارس(نهم و دهم فروردین 87) در دمشق برگزار شود.

یک منبع سعودی پیش از این گفته بود: عربستان سعودی اساسا در اجلاس سران عرب شرکت می کند، اما اینکه در چه سطحی شرکت خواهد کرد،مشخص نیست.

این در حالی است که یک منبع در کشورهای عربی منطقه خلیج فارس اعلام کرده است: عربستان و برخی کشورهای عربی دعوت از لبنان برای شرکت در اجلاس سران عرب را شرط حضور در این اجلاس اعلام کرده اند.