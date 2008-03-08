توصیه به خروج اعضای جبهه متحد از سایر لیست ها موجب تضعیف اصولگرایان است

علی دورانی دبیر اجرایی ائتلاف فراگیر اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه درحال حاضر در ایام تبلیغات انتخابات مجلس هشتم قرار گرفته ایم در واکنش به اقدام جبهه متحد اصولگرایان مبنی بر اینکه نام نامزدهای این جبهه نباید در سایر لیست هایی که دارای پسوند و پیشوند اصولگرایی هستند قرار بگیرد، اظهار داشت: اکنون فرصتی برای انجام اینگونه اقدامات باقی نمانده است.

وی با بیان اینکه اکنون زمان برای برگشت وجود ندارد، گفت: توصیه به کاندیداها برای قرار نگرفتن نامشان در سایر لیست های اصولگرایی، تنها می تواند به تخریب اصولگرایان در صحنه عمومی جامعه منجر شود.

دورانی همچنین گفت که جبهه متحد طبق چه تعریفی خود را کارگزار انحصاری اصولگرایی می داند زیرا سایر گروه های اصولگرا نیز حق دارند تحت این عنوان در صحنه انتخابات حضور داشته باشند.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: غفوری فرد ، کاتوزیان، مرندی و کوثری از جمله نامزدهای اختصاصی ائتلاف فراگیر اصولگرایان بودند که پس از اعلام ما، جبهه متحد نیز نام آنان را در فهرست انتخاباتی خود قرار داد.