۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۲۸

تظاهرات ضد صهیونیستی زنان فلسطینی در روز جهانی زن

زنان فلسطینی امروز به مناسبت روز جهانی زن و در اعتراض به محاصره ظالمانه نوار غزه، تظاهرات ضد صهیونیستی برپا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حاضران در این تظاهرات که در مقابل مجلس قانونگذاری فلسطین در مرکز غزه برگزار شد؛ پارچه نوشته ها و پلاکاردهایی را حمل می کردند که در آنها نوشته شده بود: "محاصره نوارغزه را متوقف کنید"، "نسل کشی اسرائیل علیه زنان و کودکان فلسطینی باید متوقف شود" و " شورای امنیت کجاست؟"

"مریم ابودقه" عضو دفتر سیاسی جبهه خلق برای آزادی فلسطین در این تظاهرات اظهار داشت : ما زنان فلسطینی تاکید می کنیم که از پا درنخواهیم آمد و تمام نهادهای حقوق بشر در دنیا باید به سکوت خود در برابر جنایتهایی که بر ضد زنان و کودکان فلسطینی صورت می گیرد، پایان دهند، زیرا آنچه که در فلسطین می گذرد؛ صلح جهانی را تهدید می کند.

زنان فلسطینی همچنین نامه ای را در اختیار نماینده سازمان ملل متحد در غزه قرار دادند که در آن خواستار رفع تبعیض بر ضد زنان و آزادی تمام اسیران زن در بند اسرائیل شدند.

لازم به ذکر است از آغاز انتفاضه الاقصی در فلسطین در سال 2000 تاکنون، 145 زن فلسطینی شهید شده اند.

